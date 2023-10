La dura confesión de hija de repostera que murió tras burlas por torta de Mickey Mouse

Hace un año, la vida les cambió a las cuatro hijas de Marjorie Cecilia Cantillo Romero, la emprendedora que murió en Barranquilla, tras sufrir burlas por el resultado de una torta alusiva a Mickey Mouse.



Lo que empezó como un reclamo, que la repostera consideró como desmedido a través de las redes sociales, se convirtió en un tormento, ataques verbales y violentos que complicaron la salud de la mujer hasta que el 28 de agosto de 2022 falleció, dejando huérfanas a las jóvenes.

No solo cambió su vida, al parecer, también la llevó a su muerte. Foto: Instagram: @marce_cupcakes

“Ha sido muy difícil. Tocamos puertas para continuar con el proyecto de mi mamá, porque no tenemos el capital para seguir con el legado que ella nos dejó y esperando con el favor de Dios que nos ayude a algún día poder seguir con eso, porque era lo que a mi mamá más le gustaba”, cuenta Katherine Torres Cantillo, la segunda hija de Marjorie.



La joven asegura que todo este año ha sido complejo al recordar la manera tan repentina en la que partió su mamá y las circunstancias que la condujeron a esa trágica partida, la cual será difícil de superar.



“Al principio nos tocó luchar bastante con las burlas en las redes, puesto que mi mamá ya había fallecido y las burlas seguían el doble. Las críticas, todo el mundo hablando… Fue bastante difícil. Nos han escrito de cuentas falsas, hacen llamadas al número de mi mamá burlándose. Nos afecta mucho, porque mi mamá ya falleció y siguen con las burlas”, señala.



Marjorie Cantillo vivía en el barrio Las Dunas, de la localidad Suroriente, de Barranquilla. Allí montó su negocio de repostería. Reconoció que no sabía de esta labor, pero sus allegados le enseñaron.

El origen de la tragedia familiar

Cuando trataba de sostener a sus hijas con este emprendimiento, un cliente publicó en redes sociales, a principios del año pasado, un video en el que se quejaba del producto que fue le había encargado a la mujer.



Era la torta alusiva a Mickey Mouse para una fiesta infantil. Al ver los resultados, el hombre denunció el hecho, logrando hacerse viral.



“Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el cliente.



Estas palabras y el alcance que tuvo en las redes sociales hirieron a la ciudadana, afectando no solo su vida personal, sino también el proyecto de emprendimiento, aseguró que las ventas disminuyeron y salió a defenderse.

Los implementos que usaba Marjorie aún son conservados. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató Cantillo.



En un intento por reivindicarse, accedió a capacitarse, por medio de un taller de cocina familiar, cuyos integrantes conocieron su caso y se solidarizaron. El avance de Marjorie fue notorio a tal punto que se animó a hacer otra torta de Mickey Mouse y la mejora fue notable.

El accidente que sufrió tras un ataque a su vivienda

Para esos días, la emprendedora se había sometido a una cirugía en la que le instalaron una sonda nasogástrica y, posteriormente, permanecía guardando reposo en su lugar de residencia.



“Mi mamá estuvo hablando por teléfono con la persona que subió el video. Tuvieron una discusión, para que bajara el video. En ese momento, empezaron a tirarle piedras a la casa. Ella se asustó, se aturdió y se cayó de las escaleras. Se golpeó el estómago, se lastimó la intervención quirúrgica y presentó un sangrado”, recuerda Katherine.



De inmediato, fue trasladada a un centro asistencial del norte de la ciudad, donde permaneció 20 días hospitalizada pero, por complicaciones de salud, no soportó y los galenos confirmaron su deceso el domingo 28 de agosto de 2023.

Maryuris Muños corrigió la torta y este fue el resultado. El matoneo, sin embargo, nunca se detuvo. Foto: Tomada de Instagram: @marce_cupcakes

La noticia conmocionó a quienes conocieron su caso. Incluso, algunos, después de lamentar lo sucedido, se preguntaban por el futuro del proyecto, que empezaba a crecer con el esfuerzo de una valiente mujer que intentó salir adelante por sus hijas.



“Nosotras estamos capacitadas para seguir ese legado, tenemos guardados los moldes de mi mamá, con los que hacía los pudines, las galletas, los postres, todo lo que se necesita para la pastelería. La preocupación es que con el tiempo se dañen, porque imagínese el esfuerzo y sacrificio con el que mi mamá los compró. Tratamos de conservarlos”, agrega la segunda hija de Marjorie.

Los últimos momentos de Marjorie con sus hijas

Ahora, recuerda los últimos momentos que vivió con ella, su alegría, sus ganas de superarse a diario y demostrar para qué estaba hecha. Además de darle amor a sus cinco nietos. También recuerda que no alcanzó a recibir el diploma por ese taller de cocina que cursó.



“Ya en sus últimos momentos, mi mamá ni siquiera hablaba. No sabemos qué pasó. Fue muy doloroso, fue muy triste, éramos las cuatro (hijas) y mi mamá. Fue muy doloroso y lo seguirá siendo hasta que Dios nos dé vida”, expresa.



En ese sentido, Katherine Torres Cantillo indica que no le desea esta tragedia familiar a nadie y desde entonces solo quiere revivir los mejores momentos, cuando bailaba y les dedicaba tiempo a los nietos.



“Mi consejo a esas personas es que no juzguen a las personas sin antes saber qué viene detrás de todo. Hablamos sin saber, juzgamos sin saber y no debería ser así. Puedo decir que mis hermanas y yo hoy somos víctimas de eso, hoy estamos sin mamá a raíz del bullying que hacen en redes sociales y que ha dañado a tantas familias, porque no solo a la mía”, cierra la joven.



En las redes sociales del proyecto que dejó Marjorie, sus hijas aún se encargan de recordar cada proceso para tener los pedidos listos. Momentos que recuerdan con alegría, aunque no volverán, pero perdurarán en las memorias de cada una de ellas.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com