Habitantes de la urbanización Puerta Dorada, sobre la avenida Circunvalar, en el suroccidente de Barranquilla, reclaman a las autoridades la seguridad vial en el sector.



La zona es escenario de permanentes accidentes de tránsito. En un mes han sido reportados dos incidentes, el primero producto de un choque entre dos buses, lo cual provocó la incineración de uno de ellos, y el último, con saldo de una víctima fatal.

Precisamente tras ese accidente en la tarde del jueves, que le costó la vida a un taxista después de ser chocado por un automóvil particular, bajarse del vehículo y fuera arrollado por una camioneta, habitantes del sector realizaron plantón para reclamar seguridad vial.



“Hemos realizado muchas solicitudes a la Alcaldía de Barranquilla para que tome cartas en el asunto, pero hasta el día de hoy no ha habido respuestas concretas”, afirmó Ivana Figueroa, habitante del sector.



Figueroa indicó que “es necesario instalar señalización, cebras, reductores de velocidad, e incluso un retorno de manera urgente”.



Otro vecino que no quiso ser identificado, le dijo a EL TIEMPO, que las respuestas que han recibido por parte de la administración distrital no soluciona la problemática.

La comunidad no descarta seguir realizando plantones hasta que sean escuchados. Foto: Cortesía

“No hay ningún tipo de señalización. Todos los días son miles de personas las que exponemos nuestras vidas atravesando a tomar el servicio público. Los carros no frenan, ellos siguen su curso y nosotros quedamos en la mitad del peligro”, explicó.



Otra problemática que denuncia la comunidad es la inseguridad en el sector. Varios habitantes han sido víctimas de atracos a cualquier hora del día.



“Debido a que tampoco hay retorno cerca, el más próximo está por el barrio Siete de Abril, casi 5 kilómetros de distancia, las personas que van en carro o moto, por ahorrarse el tiempo que son unos 15 minutos, dependiendo como esté el tráfico, atraviesan un pase ilegal que está mucho antes y ahí los esperan los delincuentes”, indicó.



Este medio conoció que la próxima semana habrá una reunión entre representantes de la Alcaldía, Policía de Tránsito, funcionarios de la constructora Marval y representantes de la comunidad para llegar a un acuerdo.



La comunidad no descarta seguir realizando plantones hasta que sean escuchados.

