Un día, rumbo a su casa en Barranquilla, sentado en la parte delantera de un bus urbano de la línea Prado-Boston, Gustavo Vásquez escuchó una conversación que despertó su condición natural de reportero gráfico periodístico.



Dos muchachas, sentadas delante de él, hablaban de una embarcación que había estado cargada de armas antes de ser capturada por las autoridades militares.



(Le puede interesar: En Atlántico apuestan a tecnologías de seguridad privada para bajar criminalidad)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Vásquez se caracterizó por tener la capacidad única para encontrar la composición gráfica perfecta. Foto: Archivo

Para tomar esas fotos me fui en camiseta, pantalón corto y gorra FACEBOOK

TWITTER

Al entonces empleado del diario EL TIEMPO no le importó seguir de largo de la parada del bus cercana a su casa para escuchar más detalles de la conversación y saber que la nave, detenida en aguas del mar Caribe frente a las costas de La Guajira, permanecía en el muelle de la Armada Nacional, sobre el río Magdalena, en Barranquilla.



Llamó al jefe de redacción en Bogotá, Guarino Caicedo, y lo convenció para contratar una lancha en la Intendencia Fluvial. Y se fue a tomar las fotos con la joven periodista Jacqueline Donado.



“Para tomar esas fotos me fui en camiseta, pantalón corto y gorra. Luego de tomadas, pasé los rollos a Jacqueline (los guardó en su cartera) y monté otro rollo nuevo a la cámara... A los minutos se registró lo que presentía: miembros de la Armadas Nacional nos pararon y me dijeron que no podía tomar fotos. Respondí que eran fotos de la ciudad vista desde el río. Me quitaron el rollo de la cámara y se lo llevaron”, nos dijo Vásquez, en una entrevista en su casa de Valledupar, el 7 de marzo de 2020.



(Además: La mujer, que tejiendo, sanó su corazón de las heridas de la guerra)



“Hasta último momento, Bogotá nos llamaba para reconfirmar el hecho de que esa embarcación era la involucrada, porque el Gobierno Nacional lo negaba”, recuerda Donado, residente en Nueva York.



De esa manera, la parte Caribe de las armas que llegaron al grupo guerrillero M-19 desde el exterior quedaron al descubierto en el complejo caso de noviembre de 1981 que involucró la captura de esa pequeña nave cuyo cargamento pasó luego a un avión secuestrado que aterrizó en un río en medio de la selva del sur del país y el hundimiento en el Pacífico de otra embarcación, El Karina, que dio pie al libro –del mismo nombre– de Germán Castro Caicedo.

Nieto del ‘General Carajo’



Recuerdo a mi abuelo desde los 4 o 5 años. Era de 1,75 metros de estatura, siempre vestía de color caqui FACEBOOK

TWITTER

Gustavo Adolfo Vásquez Vengoechea nació el 15 de abril de 1936, en Barranquilla, como hijo único del ganadero Marco Vásquez Castillo y la modista Raquel Vengoechea (tenía tres hermanos por parte de madre y era el menor).



Su abuelo era Heriberto Vengoechea, más conocido como ‘General Carajo’, que fue el jefe de la plaza y creador del desfile de La Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla, el 21 de febrero de 1903, luego del final de la Guerra de los Mil Días.



“Recuerdo a mi abuelo desde los 4 o 5 años. Era de 1,75 metros de estatura, siempre vestía de color caqui aunque ya estaba retirado, tenía varios hijos y uno de ellos fue Toña Vengoechea, la primera Reina del Carnaval elegida por votación popular. MI abuelo siempre iba los sábados por la tarde al taller de modistería que tenía mi mamá en la calle 39 número 41-27”, nos contó Vásquez.



(También: 'Ocupación hotelera no llegó ni al 27 %': Gobernador de San Andrés sobre crisis)



Al lado de ese taller, llamado Confecciones Jacqueline, donde de niña le compraban los vestidos a su futura compañera de EL TIEMPO, Jacqueline Donado, vivía el fotógrafo cubano Jimmy Scopell, que tenía un estudio de fotografía industrial. Luego de trabajar como auxiliar contable en otros dos sitios, Gustavo llegó a ese rol en Foto Scopell, que era de propiedad entonces de Gabriel Pérez Reina. Allí trabajaba como fotógrafo un primo suyo, Hugo Vásquez.



Gustavo le ayudaba a cargar los equipos y maletas fuera de su horario de trabajo. Pero un día su primo se cayó y sufrió fractura. Entonces lo encargaron a él del trabajo. Corría 1960. Y desde allí comenzó como fotógrafo independiente. En 1962 fue el primer sorprendido cuando EL TIEMPO le ofreció contrato. “Yo no sabía nada y me dijeron que me quería moldear. Recibí las enseñanzas de un genio de la fotografía, Carlos Caicedo, el mejor”. Estuvo hasta 1990, con variados cubrimientos.

Yerno de ‘Poncho’ Cotes

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Vásquez y otros reporteros gráficos con el Rey Pelé. Foto: Archivo

Un caballero de la fotografía, con una capacidad única para encontrar la composición gráfica perfecta FACEBOOK

TWITTER

Para EL TIEMPO tomó, en 1967, en Valledupar, la famosa foto de Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, Rafael Escalona y otros tres amigos que no ha dejado de circular por el mundo. Nunca supo la razón que tuvo Cepeda Samudio de llevarlo a viajes únicos como el Festival de Aracataca, donde se gestó en parte la creación del Festival Vallenato de Valledupar. Allí compartió mucho con Gabo.



“Gabo me llamaba ‘pariente’ “, sostuvo Vásquez, por el nexo familiar entre el escritor y el afamado educador y hombre de cultura Alfonso ‘Poncho’ Cotes Queruz, a quien Rafael Escalona compuso la canción ‘La nostalgia de Poncho’.



(Lea además: Se multiplicaron los peces en Semana Santa, así crían bocachico en el Atlántico)



Una hija de Cotes, Sara, ‘la mayor de los tres monitos’ de la canción, fue su esposa desde 1965. Escalona fue padrino de ese matrimonio cuyo festejo duró tres días en Barranquilla. De esa unión nacieron dos hijos: el arquitecto Gustavo Adolfo y el ingeniero José Carlos, hoy residentes en Valledupar.



Vásquez tomó fotos para las revistas Vea Deportes y Barranquilla Gráfica. Cuando EL TIEMPO compró Diario del Caribe, en 1986, fue el jefe de fotografía.



“Un caballero de la fotografía, con una capacidad única para encontrar la composición gráfica perfecta”, define Jacquelín Donado a su compañero en este diario.



Aquel 7 de marzo de 2020, antes de la llegada de la pandemia del covid-19, en la despedida de Gustavo Vásquez en su casa de Valledupar, le preguntamos si hubo reacción de la Armada Nacional por esas fotos del complejo caso del Karina.



“A los cuatro días me tocó cubrir un acto social en la misma sede de la Armada Nacional y el oficial del decomiso del rollo me encaró”, me confesó. “Fue una conversación franca y clara, además de corta y seca”:

–Usted me 'mamó gallo' y mi superior me regañó –le dijo, en tono airado, el oficial.

–Usted hizo su trabajo, y yo el mío –respondió, con tranquilidad, Vásquez, que murió a las 5 de la mañana del 20 de octubre de 2021, en Valledupar, a los 85 años, y es considerado uno de los mejores reporteros gráficos del país en toda la historia.

Estewil Quesada Fernández

Editor Caribe EL TIEMPO

En Twitter: @EstewilQ

Más noticias