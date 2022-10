Ha pasado más de un mes desde que el presidente Gustavo Petro y sus ministros estuvieron en el sur del Atlántico evaluando la amenaza de desbordamiento del canal del Dique y hasta la fecha no pasa nada.



(Lea aquí los anuncios de Petro en el sur del Atlántico: Petro propone reubicaciones en poblaciones de riesgo del canal del Dique)



El Presidente de la República el pasado 9 de septiembre estuvo en Santa Lucia, sur del Atlántico, desde donde hizo varios anuncios sobre la reacción inmediata para atender la situación, pero hasta la fecha no se han movido una hoja y el riesgo de inundación en el centro y sur del departamento es latente.

Ante esta problemática en el sur del Atlántico, Petro propuso hacer un mapa de riesgo "y en ese mapa no puede vivir nadie. Tienen que reubicarse para vivir mejor".



(Además: Llegaron al puerto de Barranquilla los primeros vagones del metro de Bogotá)



Asimismo, planteó una reubicación voluntaria de la población afectada, y la instalación de un comité de crisis climática. Lo que sigue a la espera.

Facebook Twitter Linkedin

El embalse del Guájaro está ubicado en el centro del departamento del Atlántico. Foto: Archivo particular

La misma gobernadora del Atlántico Elsa Noguera ha dicho que situaciones tan riesgosas como la de los municipios del canal del Dique y embalse del Guájaro están sobre estudiada por funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre (Ungrd), quienes han estado en el terreno y constatado la emergencia que allí se registra.



Esta zona permanece en alerta roja. El embalse cuya cota de desbordamiento es 5,20 metros se encuentra en 5,32 por lo que ya se presentan filtraciones de agua en varios puntos.



Duras criticas a la Ungrd

Otro que reaccionó fue el senador barranquillero Efraín Cepeda: “¿Qué espera el director de @UNGRD para hacer presencia en Atlántico y tomar decisiones? Esto es una emergencia, los equipos técnicos visitan y se llevan diagnósticos, ¡aquí lo urgente son acciones!”, subrayó en su cuenta de Twitter.

@UNGRD no más paños de agua tibia, no queremos repetir la tragedia de 2010 y ya estamos ante un panorama muy crítico. Hemos llevado este clamor ante todas las instancias y seguiremos insistiendo.

Proteger a la población debe ser prioridad. — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) October 20, 2022

Cepeda le pide a la Ungrd no más paños de agua tibia, “no queremos repetir la tragedia de 2010 y ya estamos ante un panorama muy crítico. Hemos llevado este clamor ante todas las instancias y seguiremos insistiendo. Proteger a la población debe ser prioridad”, agrega.



(No deje de leer: El Buque Hospital Usns Comfort llega a Cartagena en viaje humanitario)



El senador recuerda que son cinco corregimientos con más de 5 mil habitantes que están en zozobra permanente. “La @Gobatlantico y @crautonoma han asumido con recursos propios la emergencia, llegando a $8.000 millones comprometidos, pero no es suficiente, se requiere al Gobierno Nacional al frente de esto”, puntualiza.

Petro el viernes llega a Barranquilla

El presidente Gustavo Petro es esperado este viernes en Barranquilla en la clausura del Congreso de Camacol, que se cumple en el centro de eventos Puerta de Oro.



Allí se espera que además de los anuncios que trae para el gremio de los constructores, también se reúna con la gobernadora del Atlántico y alcaldes de los municipios en riesgo para concretar las ayudas prometidas.

Lea más noticias de Colombia aquí

Baldíos en Islas del Rosario: exfuncionarios de ANT habrían recibido coimas

Esta sería la causa del accidente de avión en playa de Santa Marta

BARRANQUILLA