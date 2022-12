"La víspera de año nuevo/ estando la noche serena / Mi familia quedó con duelo/Yo gozando a mi morena..."



Es el estribillo pegajoso, que al son del punteo melódico de las guitarras, acompañadas del clarinete y el carraspeo de la guacharaca de caña interpretó hace 75 años Guillermo de Jesús Buitrago Henríquez, en alguna calle de su natal Ciénaga (Magdalena), en la vísperas del año nuevo, gozando con alguna morena cienaguera.



(Además: Incertidumbre y pesar: la tragedia que aún no se apaga en vía 40 de Barranquilla)

Es uno de esos temas que evoca momentos felices que viven muchas familias para esta época, con la que aprendí a cogerle ‘el tumbao’ a la música tropical en las reuniones decembrinas en casa de mi abuela María Fernández, en Ciénaga (Magdalena), que prendía la radiola marca Philips, la misma que todo el año permanecía forrada y apagada en un rincón de la sala, para escuchar la música de Buitrago.



'La víspera de año nuevo' fue interpretada con la alegría de una las principales figuras de la música popular de Colombia de la primera mitad del Siglo XX y que lo llevó a convertirse en un ícono en las fiestas decembrinas, al igual que El ron de vinola, Compae Heliodoro, o Las mujeres a mí no me quieren, entre otros.



La música y el espíritu de Guillermo de Jesús Buitrago revive cada diciembre para alegrar los corazones en las fiestas y mantener vivas las tradiciones decembrinas. Su voz nasal y la forma magistral de tocar la guitarra suenan en cualquier rincón del país.



Lo apodaban ‘El Jilguero de la Sierra Nevada’, cuando grabó La víspera de año nuevo, era un jovencito de 27 años, rubio y de débil envergadura, con el pelo engrasado y partido a un lado, y la manzana de adán que le sobresalía sobre el cuello de la camisa o nudo de la corbata, buen intérprete, compositor y guitarrista.



(También: La frialdad del atraco de dos delincuentes en un supermercado de Barranquilla)



El tema es de la autoría del compositor vallenato Tobías Enrique Pumarejo, a quien conoció en una correría.

Él fue el encargado de otorgarle pasaporte internacional a nuestra música, pues sus grabaciones tuvieron gran resonancia en el exterior FACEBOOK

TWITTER

Buitrago publicó 250 de canciones, y tuvo el honor de ser el primero en llevar al acetato temas del insigne compositor patillalero Rafael Escalona, además de dar a conocer las composiciones de grandes maestros vallenatos como Emiliano Zuleta Baquero, y fue el precursor de la propaganda cantada, conocida como jingle.



El periodista y escritor Fausto Pérez Villarreal, recuerda que gracias a que Buitrago grabó temas como Miguel Canales, El perro de Pavajeau, El bachiller, La despedida y El testamento, canciones escritas por Escalona, fueron popularizadas en Colombia y el exterior a partir de las décadas de los 50 y los 60.



“Primero fueron difundidas por Buitrago en la recta final de los 40. Él fue el encargado de otorgarle pasaporte internacional a nuestra música, pues sus grabaciones tuvieron gran resonancia en el exterior”, señala Pérez.

El hombre de la fiesta

'La víspera de año nuevo' fue grabada bajo el sello de Discos Fuentes en los estudios de Cartagena en 1947. Buitrago estuvo acompañado por Los trovadores de Barú, de Juancho Esquivel, natural de Mompox (Bolívar), quien hizo los arreglos del tema.

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Buitrago, intérprete de ‘La víspera de Año Nuevo’. Foto: .

También estuvieron sus compañeros Ángel Fontanilla, quien era segunda guitarra, y Carlos ‘El Mocho’ Rubio, que le faltaba el ante brazo izquierdo, y que tocaba la guacharaca.



El tema ya había sido interpretado por el argentino Eduardo Armaní, pero no pasó nada, cuenta el investigador y biógrafo de Buitrago, Edgar Chichi Caballero. En 1949, año en el que murió Buitrago, el 19 de abril como consecuencia de la tuberculosis, el tema aún no era un éxito.



“Murió sin saber que había grabado uno de los discos icónicos de las fiestas decembrinas”, sostiene Caballero, quien explica que en la época que Buitrago produjo ese tema, las composiciones que se hacían en diciembre eran en honor al pesebre, a los pastores de Belén o la cristiandad, pero no la víspera de las fiestas.



“La vida no le alcanzó para saber que este sería uno de los discos que más suena por estos días de diciembre”, manifiesta Caballero.

Para que no lo olviden

Guillermo Buitrago nació el primero de abril de 1920 en Ciénaga, hijo de Roberto Buitrago Muñoz, de Marinilla (Antioquia), quien llegó al Caribe atraído por la bonanza de las bananeras, y conoció a Teresa Mercedes Henríquez, con quien tuvo siete hijos, Guillermo ocupó el tercer lugar en orden de nacimiento.



El ‘Chichi’ Caballero comenta que música como el vallenato le fue quitando un gran espacio a los temas de Buitrago y hoy en Ciénaga no es muy frecuente que las emisoras programen los temas del ‘Jilguero de la Sierra Nevada’.



“En casa de herrero cuchillo de palo, a pesar que hay un festival en su honor con el tiempo lo han ido ignorando y no le damos el reconocimiento que se merece”, señala.



Desde hace más de 20 años, a mediados de año, se hace en Ciénaga el Festival Nacional de Música con Guitarra Guillermo de Jesús Buitrago, en donde se busca salvaguardar sus canciones.



A Ciénaga llegan compositores y tríos de todos los rincones del país, y participan durante tres días en diferentes modalidades, que llenan sus calles con las inolvidables melodías.



Pero es quizás Diciembre cuando revive la leyenda que inició hace 75 años, en la víspera de año nuevo, cuando el espíritu del Jilguero retumba una vez más en el corazón de los cienagueros.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Enviado especial de EL TIEMPO a Ciénaga (Magdalena)

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

Más noticias de Colombia

Reportan explosión de carro bomba en Jamundí, Valle del Cauca

Exmánager de Diomedes entrega hoy números de la lotería que le dijo el artista

Guerrilleros del ELN intimidaron a los asistentes de asamblea de pueblo Awá