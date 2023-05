Como es normal verlo crecer en patios, potreros o entre cultivos de yuca, plátano o maíz, en los pueblos del Atlántico, el guandú ha pasado desapercibido por años en gran parte del país.



Este fríjol, que parece una alverja y se puede consumir verde, tendría la clave para ayudar a frenar el hambre y la desnutrición.



En Barranquilla y en otras zonas del Caribe colombiano lo preparan en sancochos y lo sirven como un plato emblemático de la gastronomía local . Hay restaurantes que no temen en apostarle como el plato fuerte de la carta y se especializan en el poderoso sancocho de guandú.

“Es levanta muerto”, aseguran quienes lo han probado. Y en Semana Santa lo convierten en dulce.



Los atributos de poder que le atribuyen popularmente al grano no están lejanos a la realidad. Ahora, los resultados de investigaciones promovidas por el Gobierno Nacional, de la mano del Plan Nacional de Semilla, lo ubican como un producto con potencial para la seguridad alimentaria de la región Caribe.

El sancocho de guandú es uno de los platos típicos del Atlántico. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

El fríjol guandú (Cajanus cajan) es una leguminosa arbustiva rica en proteínas y fibra, que hace parte de la dieta de miles de familias, especialmente en el Caribe.



Su historia se remonta siglos atrás. Esta una especie con más de 3.000 años, de origen asiático que llegó a la India. Las esclavas traídas del África fueron las que introdujeron los primeros granos del guandú.

El departamento del Atlántico es donde más se produce este grano. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Isueh Arenas, investigadora del Centro de Investigación Caribia de Agrosavia (corporación colombiana de investigación agropecuaria), cuenta que estas mujeres escondieron las semillas del fríjol entre sus peinados como una forma de traer el nuevo mundo una solución alimenticia para sus familias.



“Venían casi que desnudas en esos barcos. No podían cargar ni tener nada, por eso ocultaban entre sus trenzas las semillas para producir alimento a donde llegaran”, explicó Arenas, al recordar que el guandú se adapta a suelos semiáridos por ser resistente a la sequía y por ello crece con facilidad en esta región.



El guandú llamó la atención de algunos investigadores del Ministerio de Agricultura en el 2010 cuando se presentó la inundación en el sur del Atlántico por el desbordamiento del canal del Dique, mientras buscaban alguna alternativa alimenticia para las personas damnificadas y se dieron cuenta que era clave para la alimentación de esta región el guandú, pero muchos cultivos del grano se ahogaron.



Hace tres años cuando San Andrés, Providencia y Santa Catalina sufrieron los estragos del huracán Iota, el Gobierno Nacional pidió al Banco de Semillas explorar cultivos que sirvieran para llevar a las familias afectadas como una solución alimentaria. Entonces, otra vez el nombre del guandú se escuchó.

La tierra del guandú



De acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias, Atlántico produce el 94 por ciento de este cultivo en Colombia. Le siguen Boyacá, Córdoba y Magdalena.



De los 23 municipios del departamento, en 17 se da este frijol. Los principales productores son Usiacurí, Baranoa, Tubará, Malambo.



En Baranoa se encuentra el corregimiento de Sibarco, pueblo que es popular por el festival del grano que se realiza a finales de enero, cuando se recoge la cosecha. En esta zona del país se encuentra el mayor número de consumidores y productores de guandú.

Desde el Banco de Semillas del Minagricultura se comenzó a tecnificar la producción del guandú. Foto: Cortesía Agrosavia

Allí unas 30 matronas habilitan los patios y terrazas de sus casas para ofrecer la variedad del sancocho de guandú: con carne salada, cerdo o rabo. Además del dulce que se hace con el grano.



Sin embargo, en municipios como Malambo ya hacen una harina con la que preparan galletas y en Boyacá son conocidas las carnes de hamburguesas de guandú, lo que lo convierte en una opción para los vegetarianos.



En el departamento del Magdalena el guandú no es un cultivo nuevo. Este fríjol es consumido en la Sierra Nevada de Santa Marta por los indígenas, pobladores locales y es utilizado en arreglos agroforestales en asocio con cacao y café.



Pero donde sí le sacan provecho a cada grano es en la India. Se estima que existen unas 378 recetas para preparar y consumir el guandú.

Un grano rico en proteína



En la alimentación humana es clave. Mientras que 100 gramos de carne equivalen a 27 por ciento de proteína, con 100 gramos de guandú se obtiene un 23 por ciento de proteína. Además de ser rica en vitaminas y minerales.



“Es una excelente fuente de fibra y de vitaminas como la tiamina, la riboflavina, la niacina y la colina. Cuando se consume verde, el guandú tiene 5 veces más vitaminas C y A que la arveja”, dijo la investigadora Arenas.



Además de su uso en la alimentación, tiene acciones farmacológicas, ayuda a la recuperación de suelos y a la producción de abonos verdes.

En Sibarco, Atlántico, se celebra todos los años el festival del guandú. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

De acuerdo con los estudios de Agrosavia, este grano tiene un gran potencial para la alimentación animal, por su alto contenido de proteína y puede producir hasta 50 toneladas de forraje verde por hectárea.



La investigadora explicó que desde los laboratorios de Agrosavia se estudia este tipo de cultivo, con el propósito de recuperar la semilla y fortalecer la producción.

"En Colombia no hay semillas de guandú registradas y avaladas por el ICA, es decir que cumplan con los parámetros de calidad. Las semillas que existen son criolla



“En Colombia no hay semillas de guandú registradas y avaladas por el ICA, es decir que cumplan con los parámetros de calidad. Las semillas que existen son criolla, nativa que utiliza el campesino en sus cultivos”, dice Arenas al explicar que este tipo de semilla no siempre es de buena calidad, lo que se refleja en los tiempos y cantidades de los ciclos reproductivos.



Por ser un cultivo tradicional, el campesino utiliza cualquier tipo de grano, hasta el que compra en la tienda para la siembra, lo que no le permite tener una mejor calidad y cantidad en las cosechas.



Arenas estima que en el país hay unas 23 variedades de guandú, que son de productores locales.



En Agrosavia tiene en producción varios tipos de semilla, que han recolectado después de casi cuatro años de estudios y recorridos por cultivos en el Atlántico y Magdalena, y que aplicándole buena tecnología (riego y fertilización de suelos) ya han obtenido 11 cosechas en siete meses.



“Podemos tener más en algunas cosechas”, agrega.

Esta una especie con más de 3.000 años, de origen asiático que llegó a la India Foto: Cortesía Agrosavia





La intención es que a través del Plan Nacional de Semillas, que promueve el rescate, la producción y conservación de especies agrícolas, es darles a los agricultores de guandú elementos para fortalecer las capacidades de producción, con asesorías capacitaciones diagnósticos, y jornadas de actualización para que se tecnifiquen.



Daniel Macías, productor de guandú y miembro de una asociación que recibe asistencia de Agrosavia, asegura que han sido gratificante las capacitaciones, “fortalecernos técnica para ir ganando una posición en el mercado, en el que seamos más productivos”.

Con muchas ventajas

Frente a los otros tipos de fríjoles, el guandú también saca ventajas.



Mientras que la mata de un grano tradicional produce una vez al año y se muere, esta especie con riego suficiente comienza a producir desde los cuatro meses, en los cultivos tempraneros. “Mientras tenga agua, el agricultor puede recoger varias cosechas al año”, sostiene Arenas.

La flor del guandú a trae a las abejas, lo que permite desarrollar la producción de miel. Foto: Cortesía Agrosavia

Aquí es clave destacar que su cultivo demanda poca agua, es resistente a las altas temperaturas y a suelos ácidos y sequías.



Frente al precio, es mucho más barato. Un kilo de guandú seco se consigue en 6.000 pesos, frente a los otros que están por encima de los 10 mil.



El grano verde tiene las mismas propiedades nutricionales que la alverja.



Es una especie que produce mucha flor, clave para atraer las abejas y de allí se desprende la producción de miel. Algunas personas lo utilizan solo para mantener el negocio de la apicultura.



También se puede cultivar revuelto con otras especies como yuca, plátano o maíz, importante para la economía campesina, ya que pueden ir recogiendo guandú mientras llega la otra cosecha.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Si tienes una historia que quieres que cuente escríbeme a leoher@eltiempo.com