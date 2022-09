En desobediencia civil justificada, “pero bajo el marco legal”, es como se declaran 15 gremios de la producción en el Caribe colombiano en reclamo a las pérdidas que sufren por el alto costo de la energía eléctrica y piden que se hagan las devoluciones o compensaciones de dinero respectivas desde que se viene cobrando.



La jornada inició este martes, explica la presidente ejecutiva de Asocentro, Dina Luz Pardo, con una reclamatón 'masiva' individual, en la que se busca que todos los afectados por el cobro de factura de la energía presenten sus reclamos a las empresas Air-e y Afinia.

“En quince días hábiles deben dar respuesta. Agotado este tiempo, si la respuesta es negativa, pasaremos a la Superservicios. Si en los quince días hábiles de ley recibimos respuesta y esta también es negativa, entonces pasaremos a una tutelatón 'masiva' individual”, subraya Pardo.

Dina Luz Pardo, directora de Asocentro. Foto: Kronos

El objetivo del reclamo, dice la líder gremial de los comerciantes del Centro de Barranquilla el objetivo es no pagar el concepto de pérdidas del recibo de energía, “esperaremos, en principio, se surtan estos tiempos descritos”.



Los gremios también reclaman que se baje precio del kilovatio y excluir terceros del recibo de energía eléctrica de la factura de la luz.

Un recibo de 8 millones mes presente, en solo 3 o 4 meses atrás llegaba en promedio 3 a 4 millones de pesos

TWITTER

Pardo ya advirtió que los comerciantes dejarían de pagar el servicio de energía.



“Ayer nada más revisaba otros recibos, estoy haciéndolo diariamente, y veía, por ejemplo, un recibo de 8 millones mes presente, el cual solo 3 o 4 meses atrás llegaba en promedio 3 a 4 millones de pesos”, dice la mujer quien en esta entrevista explica las angustias de muchos comerciantes.

¿Cómo han sentido los reajustes en el recibo de energía?



El impacto no ha sido solo para el comercio del centro sino en toda la ciudad y resto del Caribe. Y el problema se agudiza para nosotros en el Atlántico, porque, además de las pérdidas que pagamos, se suma la inclusión en el recibo de terceros (impuesto alumbrado público y tasa de seguridad y Convivencia), lo cual incrementa en un 15 a 20% el recibo de energía.

¿En qué se traduce la afectación?

En varios factores, el más evidente, es que han dejado de contratar a más personal porque se les está yendo más dinero en pago de la factura de energía. Otro factor, a tener que apagar unidades de aires acondicionados, afectando así el bienestar de trabajadores y colaboradores, por cuanto sabemos las altas temperaturas en el Caribe.



Pero mira que ni ahorrando energía, apagando aires, el recibo baja. Si este ahorro no lo hubieran hecho en agosto los comerciantes, el servicio se hubiese disparado más.

La empresa ha denunciado que el robo de energía no ha parado



Cierto, pero... a ver, el robo de energía en el Centro se da tanto por algunos edificios, según lo ha comentado Air-e, como por más de diez mil puestos estacionarios y para todo esto, no hemos conocido un plan sostenido de operativos, sanciones y multas. Si hacen un operativo en un sector, retiran cables, quitan conexión fraudulenta, resulta que al día siguiente ya están otra vez conectados.



Pero aquí sucede algo más grave: en el recibo de energía nos cobran las pérdidas no técnicas, que son estas precisamente, toda esta luz que se están robando estos y otros en toda la ciudad y el Caribe, pero, a las acometidas de muchos comerciantes "se pegan", de manera ilegal varios vendedores informales, lo cual indica que se le dispara el recibo aún más a varios comerciantes, antes de que se den cuenta que alguien está "conectado a su acometida particular", lo que quiere decir que muchos comerciantes pagan doble por lo que otros se roban de energía.

Han visto alguna mejoría con las inversiones que realiza Air-e



El Centro aún no disfruta de un buen servicio, como pudiera pasar en otros sectores de la ciudad. De hecho, rara la semana que no se presenten interrupciones inesperadas del servicio, bien por problema en una fase, en un circuito, un transformador que estalla, etc.



Aún es ineficiente el servicio y para colmo, costoso. Se nos ha explicado que, mientras sigan estas conexiones ilegales es difícil que veamos avances en la eficiencia, así que si está evidenciado el problema, corresponde a Air-e y a las autoridades atacar el problema de las conexiones fraudulentas y en estos momentos no se está haciendo con la contundencia que deberían hacerlos.

¿Las medidas que inició el Gobierno no son suficientes?



Tres resoluciones que se han conocido de la Creg por parte de la Ministra de Minas, solo establece una reducción mínima temporal. No ha habido pronunciamiento de decisión de fondo para el ítem de las pérdidas. De un ejercicio que hice ayer con expertos y con recibo en mano de un establecimiento de comercio, de un recibo de 8 millones, casi 2 millones van al componente pérdidas. ¿Esto es justo?, esto correspondería, como ejemplo para ilustrar, una persona que se deja de contratar u otro pago a créditos pendientes de la empresa que se deja de hacer.

¿Cuánto podría bajar la tarifa con las medidas del gobierno?



Creo que nadie tiene esta repuesta aún, porque ha dicho la ministra que variará en todo el país. Pero según lo que he escuchado de los expertos, podría ser, acá en la ciudad, entre un 4 u 8%. Pero lo peor, es que entiendo solo sería por dos meses, porque en enero subiría otra vez el valor kilovatio, a pesar del cambio de la medida para determinar el valor kilovatio, del IPP a IPC (o el que convengan los generadores).

¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen?



Eliminar el régimen actual para el Caribe y establecer un nuevo régimen especial que tenga en cuenta nuestras condiciones climáticas. En este sentido el valor del kilovatio debe ser igual o más bajo que en el interior, por cuanto consumimos nueve veces más energía.



No cobro de las pérdidas y un verdadero plan anticonexiones fraudulentas por parte de Ari-e, Afinia y autoridades. Excluir del recibo el cobro de los terceros referenciados arriba.



¿Te imaginas un kilovatio en promedio de 500 pesos y no de casi 900 como está actualmente, el no cobro de las pérdidas y excluyendo los terceros, en cuánto realmente llegaría el recibo de energía? Esta es la meta. A esto vamos a llegar y por ello, las tres o cuatro acciones que pretendemos llevar a cabo para el logro de este objetivo.

Creen que con excluir el cobro de terceros en la factura se soluciona parte del problema



Dos cosas. El alumbrado público debe ser revisado. Es oneroso el cobro que se hace. El problema no es que lo cobren por otro lado (como debe ser) sino que si no ocurre lo de hoy día, si te dan fecha de pago loa 27 de cada mes, si no tienes el dinero para pagar la factura completa, te terminan cortando el servicio, así que a más bajo el recibo de energía más fácil pagarlo. Y el alumbrado puede pagarse con más tranquilidad, revisados los rangos actuales.



Y en cuanto a la tasa de convivencia y seguridad ciudadana, como bien reza la ordenanza es una tasa y nos la impusieron como impuesto. Esto por un lado. Por el otro, la ciudadanía se pregunta, una tasa con miles de millones que ingresan, pero que cada vez hay menos seguridad en Barranquilla. Por ello, debe revisarse el tema.

