Barranquilla tiene otros cinco kilómetros de Malecón

“Que este puente y esta obra sea el símbolo de una Barranquilla que no se quiere detener”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo durante el acto de entrega de un tramo más del Gran Malecón.



Barranquilla tiene desde este sábado con 2.5 kilómetros más para esparcimiento junto al río Magdalena. El tramo incluye una ciclorruta, andenes, iluminación, arborización y una vía que llega hasta el monumento de la Aleta del Tiburón, “pasando por el puente batiente y un puente estático, ya son 5 kilómetros los que conforman esta vía que bordea el río”, explicó un portavoz.

En menos de dos décadas la Barranquilla de sueños tímidos pasó a ser la ciudad de las grandes gestas. Una de ellas, el Gran Malecón, hoy completa casi 5 kilómetros. Y así como desciende su puente batiente, aterriza de forma cada vez más palpable el sueño suramericano. pic.twitter.com/fQ915JVpSM — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) September 5, 2021

“Hoy estamos abriendo el primer puente batiente de Colombia. Esto es un hito dentro de una larga historia que no se detiene hoy. Barranquilla se propuso generar calidad de vida para su gente. Aquí, con poquito hacemos mucho. Haciendo rendir la plata hemos logrado ser la ciudad que más invierte per cápita en Colombia en sus ciudadanos. Y aquí lo estamos viendo”, expresó el mandatario.



Se trata de una obra que simboliza la transformación urbanística de Barranquilla, y se convirtió en agente reivindicador del río Magdalena. Se desarrolla a lo largo de cinco kilómetros de la ribera occidental del cuerpo fluvial y cuenta con una vía en doble calzada paralela al mismo.



“Barranquilla está para grandes retos. Para grandes desafíos, y que estamos cambiando esa idea de que aquí no había nada que hacer, que no había calidad de vida ni posibilidad de disfrutar nuestro río Magdalena. Llegamos al río, pero dentro de un par de meses, con los barranquilleros, vamos a llegar al mar, en Puerto Mocho y en la ciénaga de Mallorquín”, añadió Pumarejo.



El Gran Malecón es de acuerdo a los estudios, uno de los espacios al aire libre más visitados de Colombia, gracias a ejes como el centro de eventos Puerta de Oro, la zona gastronómica y el sector recreodeportivo.

