El caso de grafitero colombiano asesinado en EE. UU. con una taser

La familia Hernández Llach dejó hace 13 años Barranquilla y emigró a Estados Unidos, pero no por el ‘sueño americano’, sino por mantenerse con vida, en calidad de asilados.



Buscando la seguridad que percibían encontrar en Miami fueron amparados por el gobierno estadounidense. Así llevaban seis años hasta que la tragedia tocó a la puerta de su lugar de residencia, vestida de policía.

Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde del martes 6 de agosto de 2013 y Offir Hernández permanecía sola en su casa, cuando llegó la Policía, tocó la puerta y le mostraron unas fotos de su hermano Israel, de 18 años.



Ante la situación, llamó a sus papás y los uniformados los esperaron a que llegaran. Durante esa espera, la joven los atendió, les sirvió agua. Ellos echaban chistes y se reían.

“Era una rutina diaria. Algo así como ‘No… Ja ja (risa irónica) no pasó nada. Y cuando mi mamá vino empezaron a contar que mi hermano estaba haciendo un grafiti y llegó la Policía… Ellos no habían terminado de hablar cuando mi mamá les dijo: ‘Y lo mataron’. Y yo dije: ‘¡Ay madre, por favor!’ ”, recuerda.



Mientras Offir seguía sin calcular la gravedad de lo que estaba sucediendo y la tragedia que estaba por conocer, el instinto natural de su madre sí identificó lo que había pasado.



Cuando los policías le confirmaron que sí había fallecido, ella se fue al baño y se miró al espejo. “Vi cómo parte de mí se derretía y mis piernas se volvieron gelatinas. Caí al piso, prácticamente me arrastré como pude, volví y les dije: ‘Yo sé lo que ustedes hacen’”, recuerda.

La familia Hernández Llach se fue de Barranquilla por seguridad. Foto: Cortesía Álbum familiar

Esta última frase, Offir se las repitió una y otra vez a los policías, quienes aseguraron que le dispararon con la pistola taser y “posiblemente se pudo haber golpeado la cabeza”, a la vez que ayudaban a la hermana a sentarse, tras el shock nervioso que le causó la noticia.



“Yo les dije: ‘Yo voy a descubrir todo. No voy a descansar hasta conseguir justicia’. Fue un momento muy difícil, actuamos muy rápido. Mi papá empezó a leer la Biblia y yo empecé a llamar a sus amigos”, relata Hernández.



Más de una década después, el dolor por su partida se mantiene intacto como si el tiempo se hubiese detenido entre los padres y la hermana Offir Hernández, quien explica que “es como si te cortaran una pierna” para describir el vacío que provoca el hecho de que ya no esté con vida.



Era un grafitero reconocido

Offir dice que Israel ya había sido reconocido por sus labores con el graffiti y el arte, toda vez que en Miami el grafiti es usado para hacer propagandas, estimular las compras en el comercio local y la oportunidad que tienen los artistas urbanos de salir adelante.



“Mi hermano era uno de esos grafiteros que fueron reconocidos por muchas personas por su estilo y su habilidad artística. Era un artista fino, presentaba en el Museo Nacional, presentaba en diferentes lugares donde vendía su arte y esa plata la utilizaba para organizaciones y para ayudar a otras personas”, señala.



Hernández Llach rememora que, gracias a su actividad, se ganó la Llave de Oro de la ciudad y fue certificado, entre otras ocasiones, por el presidente de ese entonces, Barack Obama.



'Reefa' era apasionado por el grafiti. Foto: Cortesía Álbum familiar

Cuenta que su hermano no tenía antecedentes judiciales, nunca había sido arrestado y era un joven saludable, aunque las autoridades policiales no lo quisieron mostrar como tal, de acuerdo con ella.



“Inclusive, quisieron decir que estaba en drogas y la toxicología demostró que no. Tenía la cabeza partida y muchos otros golpes en el cuerpo. Ellos quisieron decir que él se había roto la cabeza, mientras se daba vueltas en el piso cuando le ponían el taser… Mejor dicho: un montón de incoherencias y falencias”, asegura.

¿Qué pasó?

No fue fácil para ella recordar ahora esa historia. Y no porque su memoria no se lo permitiera, sino por el drama que contiene, la impotencia y el dolor que le sigue causando.



“Mi hermano estaba haciendo un grafiti y el policía decidió llamar refuerzos, llegaron 10 policías, ya lo tenían sometido y golpeado, le pusieron el taser y él no resistió”, recuerda la mujer, de 29 años.



Dice que fue hasta donde uno de los dos amigos con los que estaba Israel en el momento y que lo vieron todo y también resultaron afectados e intimidados.



La barranquillera grabó la historia completa de los hechos que atestiguó uno de los amigos de su hermano justo después de lo sucedido.

“Se los llevaron por 12 horas a la estación y los tuvieron en frío. Les quitaron los celulares que nunca les devolvieron, y psicológicamente los estaban abusando. Cuando llegué a su casa, estaba aterrorizado y miraba todas las esquinas, porque le habían dicho que si quería terminar como su amigo”, dice Offir.



En la historia que grabó, el allegado contó que lo agarraron, lo tiraron contra una pared de mármol, lo golpearon, luego lo arrestaron y posteriormente le dispararon con el taser.



Lo que la hermana no se explica es cómo las cámaras de seguridad ubicadas en ese lugar, por ser una zona bancaria, de un momento a otro, “se extraviaron”.

El drama de una familia que busca justicia

“Hasta el día de hoy no sabemos qué le pasó exactamente, porque los amigos de él vieron cosas que nunca fueron escuchadas en la sección en la que estaban juzgando al policía. Dijeron que sus declaraciones no eran válidas… Porque no les convenía. Fue un abuso de poder, una brutalidad y una negligencia, un atentado a los derechos civiles”, dice.



La mujer detiene su versión y agarra un vaso con agua para tomar un sorbo y calmar la rabia con la que narró este último fragmento, pero que, al parecer, no fue suficiente debido a que ahora recuerda que el policía fue declarado inocente y ascendido de rango “a pesar de sus antecedentes”.



“El policía tiene récord de abusos; un veterano dijo que él algún día iba a matar a alguien, porque lo atacó; abuso de poder, porque estaba en un bar tomando y se puso a pelear con civiles; abuso de drogas, porque anteriormente le habían encontrado cocaína; y abuso familiar… Y estaba protegiéndonos. ¿Usted puede creer eso?”, indica.



El libro fue lanzado con el fin de mantener el legado del joven. Foto: Cortesía Álbum familiar

Desde entonces, Offir trata de estar más unida con sus padres y, en caso de discutir, no pasa más de una hora desentendida con ellos. Además, cada 6 de agosto, hacen protestas en el lugar de los hechos, en frente de la estación de Policía y en el Convention Center, donde se hace el Festival de Arte.



Asimismo, le da continuidad al proyecto que había emprendido Israel con el montaje de patinetas. Las cortaba, las pintaba, dejó el logo, la marca, el estilo y ahora, con el proyecto ya conformado, la familia donó un paquete de estas en 2019, cuando viajaron a Santa Marta.



Adicionalmente, lanzaron en el consulado colombiano en noviembre de 2019 el libro ‘Art is not a crime’ (El arte no es un crimen), en el que plasmaron en 250 páginas la historia de ‘Reefa’, su arte fino, sus fotografías, sus poesías y el movimiento ‘Justicia por Reefa’.

“Este libro es un grito de justicia. Es una invitación a que futuros líderes tomen una buena decisión. Una pintura se borra, una vida no se recupera. La pintura es temporal, la muerte es permanente”, explica.



Offir reconoce que hay que continuar. Por eso celebra logros como cámaras en los chalecos de los policías, aunque reconoce que no es suficiente y recuerda otros hechos como uno de los casos recientes, en el que murió George Floyd. Y lamenta los casos de “abuso policial” en Colombia.



“Tenía que aprender a vivir sin esa parte de mí y manteniendo su legado hago justicia. Vivimos asilados, nos mudamos a Estados Unidos por seguridad, es lo más irónico…”.

