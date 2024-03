Mandatarios del Caribe piden no ‘politizar’ debate por las altas tarifas de energía

Aunque la intención de los mandatarios del Caribe de buscar salidas a las tarifas de energía se mantiene firme en medio de varias polémicas, este fin de semana le pidieron al Gobierno Nacional evitar politizar un tema tan delicado para la región.

La convocatoria la realizó el ministro de Minas, Andrés Camacho, quien por pedido del mandatario nacional, aseguró que “después de Semana Santa empezamos a trabajar la convocatoria y muy rápidamente esperamos darle la fecha a la ciudadanía en el Caribe”.

Pero la controversia se generó con las palabras que pronunció después: "se llevaron billones de pesos en diferentes momentos de nuestra historia, con diferentes nombres, y nuestra responsabilidad es evitar que eso vuelva a ocurrir y eso es un proceso constituyente, que la gente tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre esas soluciones que le estamos planteando, y en ese sentido tiene todo que ver con la constituyente, con un proceso constituyente”, agregó Camacho.

Vicepresidenta Francia Márquez asistió al evento en Cartagena. Foto:Leidys Rivero Compartir

Acudimos al constituyente primario que es la gente en el Caribe que está viviendo esta problemática para que se sume a un proceso que nos permita poner las cosas en su lugar

El jefe de la cartera posterior a su intervención, afirmó que, "el tema constituyente tiene que ver con varios aspectos. El presidente ha dicho insistentemente que el proceso constituyente implica que la gente tome las decisiones, y tomar las decisiones implica que en un tema tan estructural como las tarifas de energía, detrás de esto hay un saqueo de la energía en Colombia (...) Por eso acudimos al constituyente primario que es la gente en el Caribe que está viviendo esta problemática para que se sume a un proceso que nos permita poner las cosas en su lugar y que lleva décadas en el Caribe colombiano y que tiene todo que ver con el proceso constituyente".

'No cuenten conmigo si Cumbre Energética es para ambientar Constituyente': Turbay

Uno de los primeros mandatarios de la región en manifestarse fue el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. A través de su cuenta de X, aseguró que no asistirá a la Cumbre de Energía si el propósito es respaldar la Constituyente que promueve el presidente Petro.

“Yo estoy de acuerdo que haya una audiencia pública, que participe la comunidad, que participemos los gobernantes, pero yo lo que no quiero es que a esa audiencia pública se le dé el matiz de un escenario constituyente", escribió.

Yo creo que no deberíamos confundir una intención de presidente frente a una Asamblea Constituyente, que está en todo su derecho, con un tema de tarifas que nos agobia, que nos desespera y que no vemos solución

Asimismo, Turbay Paz agregó, que, "yo creo que no deberíamos confundir una intención de presidente frente a una Asamblea Constituyente, que está en todo su derecho, con un tema de tarifas que nos agobia, que nos desespera y que no vemos solución. Si va a haber un escenario de discusión frente al tema de tarifas, donde lo podamos hacer de la mejor manera, pues allí estaré, pero si el escenario es para darle un color político y relacionarlo con una posible asamblea constituyente que el presidente Petro quiera impulsar para Colombia, no cuenten conmigo”.

En la misma línea, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, le señaló a EL TIEMPO, que "si asistimos a una cumbre de energía es para escuchar soluciones, nuestra gente está cansada de expectativas y cobros excesivos. En Santa Marta, las altas tarifas y el servicio prestado por la empresa de energía son unos de los mayores focos de desestabilización social. Estamos prestos a trabajar en pro de tarifas justas, siempre en beneficio de la comunidad".

Por su parte, el alcalde Montería, Hugo Kerguelén García, le solicitó al presidente Petro que "hoy necesitamos crear un fondo de estabilización tarifaria que ayude a bajar esos costos de energía en el Caribe (...) Esperamos que ahí (cumbre) se hagan cambios a la fórmula tarifaria y en materia de generación".

Los mandatarios han propuesto, entre otras cosas, crear un fondo de estabilización tarifaria que permita bajar los costos.

Sería de carácter temporal hasta que todas las empresas comercializadoras superen su situación y se financiaría con recursos de la Nación o con una sobretasa de 5 pesos por kWh en la tarifa del servicio de energía que pagarían todos los usuarios del país.

Mientras que la gobernadora de Sucre, Lucy Inés García, dijo que "la prioridad es la comunidad y las altas tarifas exigen estar dispuestos para asistir a cien reuniones que se hagan sobre el tema. La Costa debe estar unida ahora más que nunca, porque es la forma de estar más fuertes".

Además, invitó al Gobierno Nacional para que "juntos encuentren una solución inmediata y concreta al problema de la energía".

No es una advertencia, ni una amenaza. Es una posición que expreso con toda la firmeza que me caracteriza.



El @MinEnergiaCo anunció que por orden presidencial, se realizará otra Cumbre Energética después de #SemanaSanta, pero con un propósito "constituyente".



Como alcalde… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) March 24, 2024

'No hay relación entre un tema y otro': Liga de Usuarios del Atlántico

Entre tanto, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico, fue claro en afirmar que este escenario no debe prestarse para una constituyente.

"Primero hay que mirar en qué términos va a ser esa reunión. De acuerdo con lo que dijo el ministro (Camargo), que sería en el contexto de la discusión de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, nosotros creemos que no hay relación. La problemática de energía eléctrica en el Caribe, sobre todo, la de las tarifas impagables, insufribles, las cuales necesitan soluciones a corto plazo", explicó.

Que se convoque una nueva reunión, pero que no esté condicionada a discutir una Asamblea Nacional Constituyente

Alarcón cuestionó que no haya una línea de relación entre un tema y otro: "sobre todo cuando vemos que una parte importante del país dice que no ve conveniente esa Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué relación va a tener una propuesta que no goza de un acuerdo nacional para tratar un tema como las tarifas eléctricas que tiene salidas inmediatas?".

Aseguró que lo que urge a la región, es que el Gobierno designe "en el término de la distancia, los comisionados que hacen parte de la Creg, que en estos momentos tiene el quorum desintegrado. Solo cuenta con los representantes del Gobierno en el rango ministerial como son el ministro de Minas, Hacienda y el director de Planeación Nacional, y faltan por nombrar cinco de seis comisionados", indicó.

#RégimenTarifarioEspecial para el Caribe creado por Iván Duque PND #Art318 #Ley1955/2019 y reglamentado por #Res010/20, 078 y 079/21

Petro lo dejó vigente enPND #Art372 al no derogarlo en el inciso#Art126/Ley 142 faculta a #Petro para modificar fórmulas tarifarias@NormanAlarcon pic.twitter.com/IN3z7HFTJc — 𝐍𝐞𝐥𝐬𝐨𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 (@ValenciaNels0n) March 23, 2024

Añadió, que es preocupante "que en dos años de mandato del presidente Gustavo Petro, solo esté nombrado Omar Prias como director, y no tenemos una Creg en propiedad que tiene semejantes funciones".

Finamente señaló que están de acuerdo "con que se convoque una nueva reunión, pero que no esté condicionada a discutir una Asamblea Nacional Constituyente que no goza del consenso nacional, ni regional".

Este medio consultó a otros mandatarios de la región, pero al cierre de este informe no había obtenido respuesta.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla

Escríbeme a flodia@eltiempo.com

En X: @fdiazos