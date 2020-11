Atlántico anuncia mesa de trabajo para afectados por huracán Iota

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, visitó este miércoles los municipios de Santo Tomás, Candelaria y las playas de Santa Verónica en Juan de Acosta, para conocer la magnitud de la situación y coordinar las obras que se requieren.



Estas fueron tres de las 18 poblaciones del departamento afectadas por las fuertes lluvias que se registraron el pasado fin de semana por la tormenta tropical Iota.

En Juan de Acosta, la mandataria anunció que a partir de este miércoles se instalaron mesas de trabajo para definir cuáles son las inversiones que se requieren para brindar soluciones a largo plazo, tanto en espolones como en canalización de arroyos, en las que van a participar la Dimar, la Universidad del Norte, la Alcaldía y la Gobernación.



“Haremos una gran cruzada con el Gobierno Nacional y congresistas para que entre todos busquemos los recursos que se necesitan”, explicó Noguera.



Por otra parte, en el barrio 7 de Agosto de Santo Tomás, la gobernadora visitó a las familias afectadas para revisar qué medidas de mitigación se requieren con urgencia.



“Son 1.500 familias que hoy sufren cada vez que llueve y lo que estamos haciendo es sacando el agua con las motobombas y llevarla hasta la ciénaga. Sin embargo, se requieren soluciones definitivas. Mientras tanto, nos comprometemos con el alcalde a limpiar toda la taruya que no permite que el agua circule y, que cuando llueve, reduce la capacidad y se generan las inundaciones”, indicó Noguera.



Finalmente, en Candelaria la mandataria realizó un recorrido junto al alcalde en el que evidenció el desbordamiento de la ciénaga, debido a la alta sedimentación.



“Eso lo vamos a resolver en gran parte con las inversiones que haremos en la planta de tratamiento de agua potable” anotó.



“Estamos en Santa Verónica hablando con el Alcalde, con todo su equipo y con la gente, para decirles que no están solos. Desafortunadamente, estos fenómenos que se presentaron en estas playas primero fueron por los efectos del huracán Iota; segundo, por toda la mareta que se ha presentado en el mar y, tercero, debido al desbordamiento del arroyo que desemboca en este mar que venía con desechos y sedimentación, lo cual ha empeorado el oleaje”, sostuvo la gobernadora, quien estuvo acompañada por el secretario privado, Guillermo Polo; el secretario del Interior, Yesid Turbay, y la secretaria de Infraestructura, Nury Logreira.



Con respecto a las dos ondas tropicales que se acercan, Noguera hizo una invitación a mantener la calma. “Debemos tener mucha prudencia y ser respetuosos del medio ambiente. Por eso las playas permanecerán cerradas hasta nueva orden; tenemos que cuidar y proteger a nuestra gente”, anunció.



Asimismo, la gobernadora hizo un llamado a evitar contaminar o sedimentar los arroyos, debido a que el sedimento y los desechos estrechan la canalización y produce los desbordamientos, que es lo que genera inundación en las viviendas.



Además de Candelaria, Juan de Acosta y Santo Tomás, otros municipios afectados fueron Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Sabanagrande, Baranoa, Manatí, Tubará, Usiacurí, Repelón, Luruaco y Soledad. Los cuerpos de socorro voluntarios continúan realizando censos para conocer con exactitud las afectaciones y el número de damnificados.



Las fuertes lluvias de las últimas semanas también afectaron las siembras de algunos productores del departamento.



Teniendo en cuenta la emergencia que se presenta, la Gobernación está trabajando de la mano con las Umatas (Unidades Municipales de Asistencia Técnica) para identificar quiénes salieron damnificados y así poder revisar las acciones que se llevarían a cabo para mitigar el impacto presentado.



Los comités locales de Prevención y Atención de Desastres se encuentran activos en los diferentes municipios del Atlántico.

EL TIEMPO