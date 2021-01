Los cuestionamientos a millonario contrato de Gobernación de Atlántico

Una serie de cuestionamientos hizo la Sociedad de Ingenieros del Atlántico (SIA) a un millonario contrato que abrió la Gobernación del Atlántico, la cual defiende su método. Unos meses antes, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) habían cuestionado, de una forma más general, los procesos de contratación del Distrito de Barranquilla y la Gobernación.

Era marzo de 2020 y recién se iniciaba el confinamiento, cuando el departamento convocó a través del Secop (plataforma en la que entidades estatales deben publicar documentos del proceso desde la planeación hasta la liquidación) a una licitación pública con una cuantía a contratar de 233.011.422.391 pesos, para la ejecución de 114 obras en 23 municipios.



La descripción del objeto a contratar era “Adecuación, mejoramiento y construcción de parques, plazas, malecones, escenarios deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público para la práctica del deporte, la promoción del encuentro y la convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico”.



Sin embargo, la misma Gobernación del Atlántico descartó este proceso el 6 de mayo, según pudo verificar este medio, aproximadamente dos meses después de haber abierto la licitación pública y le dio un giro a los contratos.

El 13 octubre de 2020, la Gobernación firmó un contrato interadministrativo con Edubar, cuyo objeto consiste en “realizar la gerencia integral del proyecto de inversión” y, entre las obligaciones están: “celebrar los contratos y/o llevar a cabo los procesos de selección”.



La entidad, que cuenta con una composición accionaria mixta, abrió el proceso de selección abierta con una cuantía de 162.527.460.252 pesos.



O sea, un valor más bajo. Además, con fecha de apertura del 23 de octubre de 2020. Mientras se llevaba a cabo este nuevo proceso, el programa se socializaba –y se sigue socializando— en los municipios y en la Plaza de la Paz de Barranquilla.

Panorama previo al evento de la primera piedra en la plaza de Soledad. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

El plan fue presentado, el pasado 10 de diciembre, por la gobernadora Elsa Noguera como el proyecto ‘Parques para la gente’, en donde detallaron lo que consistió este proceso con Edubar.



“Para la ejecución de estas obras, la Gobernación contrató a la empresa Edubar S.A., encargada de la gerencia integral del proyecto, por un valor de 5.400 millones de pesos y un plazo de ejecución de 30 meses”, expresó el comunicado.



Y explicó que se intervendrán unos 311 mil metros cuadrados de espacio público entre plazas, parques, escenarios deportivos, y malecones en los 23 municipios del departamento. Y anunciaron una inversión total de 180 mil millones de pesos.

Preocupación de las Sociedades

Este modelo de contratación llamó la atención de diferentes entidades que reúne a sectores relacionados con la construcción.



EL TIEMPO tuvo acceso a una carta que le envió la SIA el pasado 12 de noviembre de 2020 a la gerente de Edubar, Angelly Criales, en la que exponía su preocupación por este proceso de contratación, ya que se otorgó a un solo contratista.



Esta Sociedad comentó que un proyecto como este, en el que se ejecutan al menos 114 obras en 23 municipios, podría convertirse en el dinamizador necesario, siempre y cuando, a él puedan acceder las MiPyme´s de la región.

En la misiva, la SIA se refiere a que el covid-19 ha llevado a una crisis económica y ocasionado el cierre de un alto número de MiPymes. Es decir, 37.000 durante la pandemia, según cifras de la SCI, teniendo en cuenta que en Ingeniería las MiPymes representan al 90 por ciento de las empresas del sector.



Por ello, recordó que la situación implica que todos los estamentos promuevan la reactivación económica y, dado que los recursos utilizados para la ejecución de este proyecto son públicos, pidió garantizar el cumplimiento de los principios de pluralidad de oferentes, transparencia, responsabilidad e igualdad de oportunidades en contratación, consagrados en la ley.



“La Sociedad de Ingenieros del Atlántico hace un llamado a la entidad, para que, en vez de adjudicar este proceso a un solo contratista, fraccione el mismo de tal forma que le brinde la oportunidad a las MiPymes”, solicitó la SIA.

Antes del pronunciamiento de la SIA, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros en conjunto enviaron una carta el 10 de julio de 2020 al alcalde distrital Jaime Pumarejo y a la gobernadora Elsa Noguera cuestionando los procesos de contratación. Aunque, cabe aclarar, no se refirieron directamente a este caso en particular.



La misma tiene la referencia “Contratación directa con Sociedades de Economía Mixta con participación pública superior al cincuenta por ciento (50%)”.



Allí expresaron que en el territorio departamental se han constituido varias empresas de economía mixta con capital mayoritario público, siendo las dos más conocidas por su participación en consultorías, interventorías de contratos de obra, macroproyectos regionales, etc., Edubar y Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S.

La gobernadora Elsa Noguera (izq.) y colaboradores siembran un árbol en el marco de la socialización de uno de los proyectos denominado 'Parques para la gente'. Foto: Gobernación del Atlántico

Sostuvieron que “estas sociedades en mención con amplios objetos; las cuales, apelando a la interpretación normativa que hace la administración”, son contratadas directamente para desarrollar actividades que han sido reservadas por el legislador para ser seleccionadas a través de la modalidad de concursos de méritos.



“Estas contrataciones no estarían honrando algunos de los principios que rigen la contratación con recursos públicos (…) como son los principios de transparencia, economía, selección objetiva, publicidad, buena fe, igualdad, libre concurrencia, planeación, previsibilidad, entre otros; generando de esta forma una grave afectación, como efectivamente se ha venido evidenciado en forma progresiva con el pasar del tiempo, a nuestras empresas locales”, señalaron.



Agregaron que ven truncado así el crecimiento deseable de estas, especialmente de cara a la crisis económica que enfrenta el sector a causa de la pandemia.

Además de hacer necesaria “una apropiada ortografía administrativa” en lo referente a tener, como mínima información para las obras públicas, lo pertinente a los aspectos y decisiones en términos de oportunidad, conveniencia, planeación estudios, diseños, programación, planes, estructuración y configuración de presupuesto.



Para el ingeniero civil y miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Rodrigo Fernández, no solo el valor de la convocatoria llamó la atención, sino una característica que hasta hoy se conserva.



“Empaquetaba una cantidad de proyectos en un solo proceso. Eso de por sí es muy complicado porque se concentra la contratación en un solo megacontratista y no se hace un reparto equitativo de los trabajos”, señaló el especialista en gerencia de proyectos de construcción.

Fernández agregó que, a su consideración, la Gobernación entregó la responsabilidad de contratar y los recursos a Edubar, la cual “hizo una convocatoria sin Ley 80” (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). “Una varita mágica que vuelve los recursos públicos a privados. Una práctica que no compartimos”, estimó.



Cabe recordar que, tal como lo dio a conocer EL TIEMPO en su momento, la misma Edubar está involucrada en el proyecto de Hospital Mental de Barranquilla, cuya obra debió iniciar en 2017 y hoy no aparece ni la primera piedra de la edificación, ni informes de los recursos destinados a dicho hospital y que provenían de la estampilla Prohospital nivel 1 y 2, según denunció en ese entonces el concejal Antonio Bohórquez.

Adjudicación de contrato

El ingeniero civil agregó que un contrato por valor de 162 mil millones de pesos impide participaciones y libre concurrencia al solicitar cupos de créditos que pequeñas empresas no pueden obtener y requiere experiencias amplias.



Ante lo anterior, ocurrió lo siguiente en el proceso: cinco firmas contratistas hicieron observaciones, dos días antes del cierre de Selección pactado para el 19 de noviembre se movieron los plazos hasta el 20 del mismo mes y, finalmente, como único proponente quedó Unión Temporal Espacios Urbanos 2020.



Siendo el único proponente que, además, cumplió con todos los requisitos, según se manifiesta en el informe de evaluación presentado por Edubar el 27 de noviembre, el 3 de diciembre le notificaron a Iván Jiménez Aguirre, como representante legal, la adjudicación del contrato a Unión Temporal Espacios Urbanos 2020.

En esta Unión Temporal, A Construir tiene el 88 por ciento de participación, mientras que el 12 por ciento restante lo tiene Soluciones de Infraestructura y Logística S.A.S.



A Construir es una ‘vieja conocida’ con sus participaciones en obras fundamentales para el Distrito, como la canalización del arroyo de la 21 con la Unión Temporal Arroyos 2016, mientras el alcalde era Alejandro Char.



En el caso del Atlántico, con obras de construcción y mejoramiento de parques y canchas en Manatí y Santa Lucía por valor de 699 millones de pesos, cuya firma del contrato se realizó en 2013, cuando gobernaba José Antonio Segebre.

O, nuevamente en Barranquilla, con obras como el Par Vial de la carrera 50 (abierto por Transmetro en 2015, cuando la mandataria Distrital era Elsa Noguera), el parque Suri Salcedo (2012 – gobernador José Segebre) y la ampliación de la Plaza de la Paz (2018 – gobernador Eduardo Verano). Solo estas tres últimas oscilan entre los 9.500 millones y los 16.500 millones de pesos.

Gobernación y Edubar responden

Esta Casa Editorial consultó al área de comunicaciones del alcalde Jaime Pumarejo, pero no recibió respuesta oficial al respecto. Quien sí respondió fue la gerente Criales. Explicó que, para la estructuración, se tuvo en cuenta no solo el monto del proceso, sino también la forma de pago, entre otros aspectos.



“En virtud del principio de transparencia y libre concurrencia que orienta la contratación de Edubar, en aplicación del Manual de Contratación, la empresa publica en su página todos los procesos de selección y las características de experiencia y capacidad financiera se definen con el análisis del sector, previa la necesidad plasmada en el estudio previo”, indicó la funcionaria.



Por su parte, el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture, explicó a EL TIEMPO que la razón por la que se descartó el proceso de contratación en el Secop fue por lo que venía sucediendo con la pandemia.

Uno de los instantes de la socialización de la adecuación y mejoramiento en la plaza de Soledad. Foto: Gobernación del Atlántico

“Encontramos que en su momento podría ser contraproducente llevar a cabo un proceso de esta envergadura. Dado el riesgo que había en el recaudo y la incertidumbre que había con el uso de las rentas para atender la pandemia, se decidió frenar el proceso. Se comprometían unos recursos importantes y la prioridad era atender con los recursos la pandemia”, aseguró el secretario.



Lacouture añadió que unos meses después, cuando ya vieron el efecto en las rentas y el panorama fiscal de lo que podría suceder con la pandemia, se tomó la decisión de avanzar en la firma de un contrato interadministrativo con Edubar para que realizara un proceso de gerencia integral.



El secretario general resaltó que la contratación a través de un contrato interadministrativo de gerencia integral está regulado en la Ley 80 y no está por fuera de esta.

“Establece unas causales para contratación directa y efectivamente los contratos interadministrativos con entidades como Edubar, que son mayoritariamente públicas, están regulados. Es incorrecto afirmar que contratar con Edubar está por fuera de la ley”, aseguró.



Asimismo, la secretaria departamental de Infraestructura, Nury Logreira, señaló que el término ‘empaquetar’ está mal usado, ya que no se está haciendo en un mismo paquete una contratación de un acueducto, de un colegio, de un parque, de un puesto de salud y de una vía.



“Aquí nosotros lo que estamos haciendo es una contratación para la rehabilitación de 311 mil m2 de espacio público”, aclaró la funcionaria, quien agregó fraccionar el proceso de contratación del proyecto demandaría costos excesivos y que en ningún momento se limitó la participación de empresas.

Opinión de abogados especialistas

Por lo anterior, EL TIEMPO consultó a dos abogados especialistas en Derecho Público, Ernesto Matallana y Jorge Beltrán Pardo, quienes compartieron su opinión al respecto.



De acuerdo con Matallana, este proceso de contratación sí estuvo por fuera de la Ley 80, ya que la contratación no se hizo por el margen de la Ley 80, sino con un régimen privado al hacer un contrato interadministrativo.



“La Ley 80 justamente busca garantizar la pluralidad, entonces el Estado tiende a evadirla. Y tiene consecuencias de carácter penal. Cuando tienes que hacer licitación pública y no lo haces, en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal se puede configurar la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos”, dijo Matallana.

Agregó que lo sucedido con la pandemia no justifica que se haya hecho el contrato interadministrativo, ya que ciertamente se podía suspender el proceso, pero se podía volver a iniciar.



Por su parte, el abogado Beltrán Pardo se refirió al hecho de que, a dos días del cierre, se modificaron requisitos del proceso de selección.



“Lo que debe revisarse es si ese plazo satisface adecuadamente los principios de la función administrativa, es decir, la entidad debe preguntarse ¿con ese lapso de tiempo un proveedor puede elaborar su oferta o no? Si la respuesta es no, evidentemente su decisión se aparta del ordenamiento jurídico”, aseguró el jurista.

Beltrán resaltó que, lo que llama la atención, es que, si la entidad identifica en su propio estudio del sector que los contratos similares no alcanzan a sumar en tres contratos el 50 por ciento del presupuesto de la entidad para el contrato, ¿por qué los exigió? Si en su estudio de sector identificó que no existen contratos de este tamaño para 114 obras en 22 municipios más el Distrito de Barranquilla.



“No es posible establecer requisitos que solo pueda cumplir uno, al contrario, la Ley 1150 exige que las entidades de regímenes especiales observen los principios de la función administrativa del artículo 209 de la C.N., entre los cuales se encuentran el de publicidad, igualdad y economía”, aseguró.



Finalmente, el abogado Beltrán concluyó que en entidades de régimen público o privado deben respetar los principios de la Constitución Nacional y deben estructurar procesos en los que se permita la participación de varios proveedores, pudiendo acudir a mecanismos que dividan la contratación en varios jugadores.

