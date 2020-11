Gimnasio Cuadrilátero está a la venta

El gimnasio Cuadrilátero, casa de los campeones mundiales de boxeo en Colombia, está a la venta.



Tres avisos están en las paredes y ventana frontales del local, ubicado en la carrera 67 número 74-165, en el norte de Barranquilla.

Según se supo, el gimnasio, que no abre todos los días en la actualidad, es de propiedad de Tuly Leiva, la viuda de William Chams, más conocido como ‘Billy’, quien murió en 2013.



‘Billy’ construyó el gimnasio hace poco más de 30 años, tras el éxito de sus primeros campeones mundiales: Fidel Bassa, Tomás Molinares, Rafael Pineda. “Estoy anodadado, no sé lo que está pasando”, expresó Pineda, extitular mundial welter junior, al ser enterado por este diario.



“Estoy sorprendido con la noticia, seguramente fue producto de la pandemia, no sé nada al respecto”, expresó por su parte Bassa, ex titular del peso mosca y primer campeón de la empresa.



Este diario intentó comunicarse con Sergio Chams, presidente de Cuadrilátero, pero este no respondió. Sergio, que heredó el manejo del boxeo, es sobrino de ‘Billy’.

