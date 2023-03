"Amira de la Rosa, hoy te lloramos, te extrañamos", afirmaba Wendy Obregón, quien con un vestido blanco adornado de flores, lideraba el performance en las afueras del teatro Amira de la Rosa, para exigir su recuperación tras siete años del cierre.



Artistas y gestores culturales acompañaron la protesta en la que expresaron la preocupación por la situación del emblemático escenario cultural de la ciudad, que sigue sin subir su telón.

Artistas y gestores de la ciudad lideraron el performance en las afueras del escenario cultural. Foto: Agencia KRONOS

Y justamente en el marco del Día Internacional del Teatro decidieron, a través de performance, exigir la recuperación, no solo de este recinto, sino también de otros espacios culturales que están en total abandono Barranquilla.



Con el montaje ‘¿El Amira pa’ cuando?’, alzaron su voz y exigieron respuestas por parte de los entes competentes.



“El Banco de la República dice que como posible fecha de entrega del teatro es en el 2027, o sea, hay que esperar cuatro años más. Una ciudad como Barranquilla y lo que representa no solo para el Caribe, sino para Colombia, no tiene un teatro para actividades culturales”, aseguró Wendy Ortegón, directora del grupo de teatro Xpecies.



De acuerdo con Ortegón, varios eventos importantes en el ámbito cultura han ido desapareciendo como “el Festival de Arte Estudiantil Ángela Morales, un festival que tuvo 25 ediciones en el teatro Amira y que no se pudo continuar realizando. Estamos hablando de un etnocidio, porque se está borrando la memoria cultural y artística de una ciudad”, aseveró.



La directora teatral reitera todo lo que se ha dejado de hacer en la ciudad por no contar con un espacio idóneo.



“Ya los niños no pueden ir a lo que era el Carnaval Fantástico del Carnaval de las Artes, un evento que reunía a niños y niñas de manera gratuita para acercarlos al arte desde un punto de vista muy profundo. Una oportunidad para instituciones educativas de escasos recursos, de poder acercar a sus estudiantes a un evento de esta magnitud”, explicó.



A su vez, afirma que el performance que montaron frente al teatro, lo hicieron como medida desesperada para clamar porque se salve una parte de la historia de Barranquilla.



“Somos miles de barranquilleros los que apostamos por nuestra ciudad, que merecemos un escenario digno, no solo como artistas que somos, sino también para el ciudadano, para el público en general”, concluyó.

En etapa de diseño

En septiembre de 2022 el Banco de la República dio a conocer que el Consorcio Diseños TAR, conformado por las firmas bogotanas PAYC S.A.S. y Bermúdez Arquitectos S.A.S., fue seleccionado para realizar los diseños técnicos y arquitectónicos que permitirían la intervención de este escenario cultural.



El plazo que dio Banrepública a la firma seleccionada para entregar los diseños fue de 18 meses.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @fdiazos

Escríbeme a: flodia@eltiempo.com