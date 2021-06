Gerente de hospital dice que la obligaron a firmar carta de renuncia

Una denuncia de Eimy Liz Camargo Molina, quien hasta la noche del miércoles se desempeñó como gerente del Hospital de Malambo, ha causado controversia y muchos comentarios.

Se dio a conocer por parte de la administración local, que la exfuncionaria renunció a su cargo, pero fue esta misma quien se pronunció y dijo que su caso no se trataba de una renuncia, sino de la presión del alcalde Rumenigge Monsalve, quien se apoyó en una carta protocolaria que ella firmó obligada hace un año, antes de asumir el cargo, al cual llegó por un concurso de méritos.



“Lo que yo preveo es que el mandatario municipal hizo efectiva una carta de renuncia 'protocolaria', sin una fecha definida, que al momento de mi posesión, me presionó y forzó para firmar, porque manifestaba, a través de uno de sus subalternos, que si no firmaba dicha carta no me entregaba la posesión”, manifestó en diálogo con Emisora Atlántico.



“Fue una situación bastante difícil hasta altas horas de la noche me tuvieron en la Alcaldía municipal, y durante todo el día yo me negué a firmar la carta, ya pasada la noche. Ya vencida del cansancio, del esfuerzo, me sentía incluso como si estuviera pidiendo una dádiva, una limosna”, sostuvo.



Camargo Molina aseguró que fue asesorada por abogados y por tal razón tiene una juramentación autenticada y sellada por el Notario Primero del Círculo de Soledad, en la que asegura: “firmé una carta que no obedece a mi real voluntad y que me presionaban para hacer la firma y que dejaba claro que no es mi voluntad”.

La respuesta de la Alcaldía

La Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal confirmó que fue aceptada la renuncia de Eimy Liz Camargo Molina, quien se desempeñaba como la gerente de la E.S.E. Hospital de Malambo.



“El acto administrativo tiene fuerza vinculante y fue expedido con fundamento en la constitución y la ley, por lo que en este escenario corresponde hacer cumplir el mismo”, expresó el comunicado.

