'Las mujeres de Gabo' y su origen en la cinematografía

Lo escrito por Gabriel García Márquez desde 'La tercera resignación’ hasta ‘Memoria de mis putas tristes’ resulta infinitamente figurativo y subtextual. Nunca terminarán las posibilidades de análisis alrededor de quien plasmó la naturaleza humana en el ámbito del Caribe. Apoyado en esta realidad, Gonzalo Restrepo Sánchez acaba de publicar el libro ‘Las mujeres de Gabo’.

“El libro se adentra en los prototipos femeninos que García Márquez puso en su obra a partir de la naturaleza cinematográfica de la misma. Fue el cine una enorme influencia que tuvo desde muy temprano y esos arquetipos como el de la mujer fatal, o el de la mujer sabia con capacidad de liderazgo lo marcaron para todo lo que desarrolló”, comentó Restrepo Sánchez, quien ya prepara un nuevo trabajo, con el que completará una trilogía.



La interacción del Nobel nacido en Aracataca con el séptimo arte fue constante. Desde niño estuvo vinculado como espectador, fue además pionero de la crítica cinematográfica – más allá de las simples reseñas – en la prensa nacional.

El libro se encuentra disponible en la plataforma Amazon. Foto: Prensa Unimag



También escribió guiones, dirigió y para redondear su romance con la pantalla grande, puso la piedra angular en la creación de la Escuela Internacional de Cine y televisión San Antonio de los Baños (Cuba).



En todo este proceso que marcó el crecimiento del autor, tan determinantes como resultan las experiencias de haber conocido las obras de Kafka, Shakespeare o Cervantes fueron las planimetrías y esencias comportamentales vistas en el cine negro, sin olvidar género western.

Mucho más

La secuencia de libros que se adentran en los componentes psicológicos de Gabo y sus personajes, comenzó con ‘Gabriel García Márquez y el cine ¿una buena amistad?’. Mientras el tercer libro será: ‘Gabo y los susurros de su propio ego’.



En cuanto a ‘Las mujeres de Gabo’, que cuenta con el respaldo editorial de la Universidad del Magdalena y se consigue a través de Amazon, es pertinente contar que analiza a las “nínfulas, cortesanas y otras féminas. Sin dejar a un lado a la versión cinéfila sin la sombra de Úrsula Iguarán”.



Amaranta Buendía, Remedios La Bella, Sierva María de Todos Los Ángeles, la tía Escolástica, Fermina Daza, y en general cada mujer puesta en las páginas que el mundo heredó de Gabo marcan con pasos y gestos toda la riqueza semiótica que en esta oportunidad Restrepo Sánchez detalla con un tono diáfano.

Gonzalo Restrepo Sánchez, reconocido experto en cinematografía. Foto: Archivo

Los arquetipos son las formas en las que se manifiestan los instintos FACEBOOK

TWITTER

“Todo esto sencillamente busca explicar cómo un autor habla por medio de sus personajes y cuando estos se convierten en él mismo. En García Márquez encontramos estas manifestaciones desde el niño que relata las acciones en ‘La Hojarasca’, contando con un nivel de entendimiento superlativo, e igualmente con mujeres que comprendían todos los fenómenos que conformaban una escena”, explicó.



Los arquetipos son en las narraciones de ficción los rasgos que definen a personajes únicos, llenos de verosimilitudes, complejidades, conflictos internos y cualidades. Es el molde que los hace irrepetibles, independiente de cualquier parecido a quien también provenga de universos terrenales o mágicos.



Cubierto por esta definición, Restrepo Sánchez sostiene que “los arquetipos son las formas en las que se manifiestan los instintos”.



Un escenario lleno de simbologías provenientes de muchas cosmogonías es el Caribe. Allí, donde las mujeres se consideran principio y final, Gabo las moldeó a favor de su prosa. Ahora, Restrepo Sánchez invita a leer más allá causas y efectos.

Sobre el autor

Gonzalo Restrepo Sánchez tiene una amplia carrera como cineasta, escritor y académico.



Resalta que a su origen antioqueño, se le han sumado experiencias de múltiples lugares, las cuales le permiten una singular comprensión de la realidad. “Nací en Maicao, crecí en Barranquilla, luego recorrí Europa y ahora vivo en Santa Marta”, cuenta entre risas.



“Ahora que supe que ‘Cien años de soledad’ será llevada a Netflix en formato serie me hago muchas preguntas. Creo que muchas situaciones no serán sencillas de mostrar, pero no quiere decir que no se pueda. Será un juego de simbologías para ver la relación de un arte y otro”, concluyó.

WILHELM GARAVITO MALDONADO

Redactor de ADN

BARRANQUILLA

