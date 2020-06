Funcionarios de Alcaldía de Galapa violan ley comiendo en restaurante

Un video difundido a través de redes sociales reveló que funciona en Galapa un restaurante que viola las medidas de bioseguridad declaradas frente a la pandemia del covid-19. El establecimiento no trabaja de acuerdo a lo establecido, entregando solo domicilios. Por el contrario, mantiene disponible las mesas, en las cuales se ubican como clientes a funcionarios de la Alcaldía.



Las imágenes que formulan la denuncia fueron grabadas por el propietario de otro restaurante, quien asegura haber acatado las normas y soportando las dificultades económicas que esto ocasiona.

Qué tal este descaro? 🤔

Mientras hay muchos restaurantes quebrados por no poder abrir al público, este restaurante en Galapa no tiene ningún problema en estar atendiendo a funcionarios de la Alcaldía de Galapa, la ley es para todos !!! pic.twitter.com/nUbVSsar82 — Lucia Mora (@moraflorezlucia) June 12, 2020

Entre los comensales ubicados en las mesas apareció el secretario de gobierno de Galapa, Marco Tulio Rojas Ayala, quien es abogado de la Universidad del Atlántico con Diplomado en Tránsito y Seguridad Vial.



Lea también: Alerta por ocupación del 80 por ciento en UCI de Barranquilla



“Tú sabes que esto no se puede. Simplemente estoy exigiendo igualdad porque en mi restaurante nadie puede comer. Allá me echan la Policía como yo ponga una mesa. Pero como estos son amigos de los súper súper. La Ley es para todo el mundo. Yo tengo un restaurante y estoy quebrado porque no me dejan meter gente”, le dijo quien grababa al funcionario.



Rojas Ayala respondió tomando su celular para hacer una llamada y frente a esto el indignado ciudadano afirmó: “¡Haga lo que quiera!”.



Lea aquí: Enfermero que murió en Barranquilla trabajaba con mascarilla remendada



Teniendo en cuenta las recientes medidas tomadas en el Atlántico, como el toque de queda que regirá a lo largo de los tres puentes festivos de junio para mitigar los efectos del covid-19, se espera un pronto pronunciamiento de las autoridades competentes.