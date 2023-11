Fuad Char pide a CNE que no se le entregue la credencial de Diputado a Alfredo Varela

El excandidato a la Gobernación del Atlántico Alfredo Varela recibió este martes la credencial que lo hace acreedor de la curul número 14 de la Asamblea del Departamento.



Pero Varela no pudo celebrar, como los otros diputados electos en los comicios del pasado 29 de octubre, y el gobernador Eduardo Verano, contra quien perdió en las urnas, quienes también recibieron la credencial en el salón de eventos Urna de Cristal de la Plaza de la Paz de Barranquilla.

Recibo la credencial como diputado con mucho compromiso y gratitud. Lo hago por el #Atlántico, porque le vaya muy bien, porque todas nuestras familias tengan seguridad, nuevas oportunidades para salir adelante y más calidad de vida. pic.twitter.com/W8Q3MlUR4U — Alfredo Varela (@alfredovarelad) November 21, 2023

Y no es para menos, a pocas horas de recibir la credencial se enteró que el máximo dirigente del partido Cambio Radical en el Atlántico, el empresario Fuad Char, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no le permitiera asumir la curul.



Las explicaciones que ha entregado el abogado Fernando Tordecilla Navarro, que representa a Char en esta demanda, es que Varela aceptó la credencial de diputado antes de los términos establecidos.



Tordecilla indicó que el 7 de noviembre Varela presentó ante la Comisión Escrutadora la aceptación de esa curul, cuando aún no tenía la condición, que le da la ley de oposición de entregarle ese credencial por ser segundo en la votación en la aspiración a la Gobernación del Atlántico.



El abogado Tordecilla asegura que desde el punto de vista legal y procesal, él debió aceptar cuando ya se señalara quien era el Gobernador y se le reconociera a él como segundo en la elección para aceptar la curul de la Asamblea.



“La petición del 7 de noviembre es anacrónica y extemporánea. La norma es tan rigurosa que se podrá presentar una sola vez y sin retracto”, dijo el abogado.

Varela estuvo en el acto de entrega de las credenciales, pero no duró mucho, apenas recibió el certificado se fue del lugar.

Quiero compartirles que aceptaré la curul como diputado del Atlántico, luego de obtener la segunda votación más alta en las elecciones a Gobernación.



Tengo un enorme compromiso y responsabilidad con las más de 337 mil personas que depositaron su voto de confianza y con todo el… pic.twitter.com/k9Asqrvz5X — Alfredo Varela (@alfredovarelad) November 8, 2023

“Estoy muy sorprendido por la actitud de Fuad Char y su abogado. Me parece que es una actitud ofensiva contra los más de 340 mil atlanticenses que votaron por mí”, fue la reacción de Varela al conocer las pretensiones de Cambio Radical, que busca recuperar una de los dos curules que perdió en la Asamblea del Atlántico.

