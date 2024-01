Fiscal sobre el caso de la hija del presidente: ‘No tengo jurisdicción en la Florida’

Siguen las reacciones por el suceso en que resultó involucrada la hija menor del presidente Gustavo Petro en un parque de la Florida (Estados Unidos), cuando una mujer, grabando con su celular, le reclamó a Verónica Alcocer por la pérdida de los Juegos Panamericanos.



(Lea también: Aplazan adjudicación del contrato de dragado en la Zona Portuaria de Barranquilla)



Esta vez respondió el fiscal Francisco Barbosa, quien se refirió al caso, tras reunirse en Barranquilla con el alcalde Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para anunciar medidas contra las bandas criminales en la ciudad.

Yo lamento profundamente los insultos y todas las críticas que se haga contra la familia del presidente, pero no tengo jurisdicción en la Florida FACEBOOK

TWITTER

“Yo lamento profundamente los insultos y todas las críticas que se haga contra la familia del presidente, pero no tengo jurisdicción en la Florida. Vuelvo y lo repito: es desconocimiento del derecho por parte del presidente Petro, que es economista y no ha hecho ningún esfuerzo por entender la constitución política, la ley colombiana. A esta altura no me puedo sentar con él y explicarle cuáles son las competencias”, dijo Barbosa en una entrevista con El Heraldo.



Hay que recordar que, ante lo sucedido con la menor, el presidente Gustavo Petro denunció “acoso” y trajo a colación otros percances, por lo que cuestionó el “silencio” del fiscal.



“Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EE. UU., al que fue mi hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EEUU, al que fué mi hija con su familia. Asi la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecusión de la ignorancia derechista contra una menor de… https://t.co/WnluWGWOUY — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2024

Barbosa le pide proceder ante las autoridades de EE. UU.

En el video que grabó la mujer, asegura que no es contra la hija del presidente Gustavo Petro y lanza gritos contra la primera dama, quien estaba acompañada por otras dos personas. De inmediato tratan de abandonar el lugar, pero la menor se queda observando el accionar de la ciudadana.



(Además: Impactante video: el rescate de caballo que quedó atrapado en rejilla de la Cordialidad)



“Lo que sí le puedo decir es que tiene que proceder ante las autoridades en Estados Unidos, que son los encargados de determinar si eso fue una mera opinión o si eso fue una agresión, o si eso fue sistemático. Quedé un poco perplejo, porque me hacen solicitudes que no competen”, agregó Barbosa al medio local.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla