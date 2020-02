Barranquilla ya se goza su carnaval, la gran fiesta del país

Respondiendo a la expectativa generada, siendo el encuentro más espléndido del Carnaval de Barranquilla, la Batalla de Flores marcó ayer el primer día de esta gran fiesta colombiana.



Un desfile que contó con 20 carrozas y cerca de 9.000 protagonistas se tomó la emblemática Vía 40. A lo largo de 4 kilómetros y 400 metros, los participantes desfilaron con todo el jolgorio, por lo que recibieron ovaciones por parte del público carnavalero.

Las comparsas bailaron entre el sonido único que solo generan centenares de tambores que marcan el ritmo del desfile de apertura oficial de la celebración.



Como de costumbre, el evento comenzó a mediodía y tuvieron lugar predilecto las danzas de tradición, las que le valieron al carnaval ser declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.



“Me habían invitado muchas veces y por televisión me daba cuenta de los colores, de la actitud de las personas, pero al estar aquí definitivamente uno comprende que no es comparable a distancia. Y aparte entiende que rumba como esta no existe en otro. La frase de quien lo vive es quien lo goza es perfecta”, manifestó Lucía Castelblanco, turista que llegó desde el Eje Cafetero junto a su familia para disfrutar de esta celebración insignia de Colombia.

Un total de 1,8 millones de espectadores son esperados en los desfiles y en general eventos masivos del Carnaval 2020. Foto: Carlos Capella/El Tiempo

Ayer también hubo lugar para el Desfile del Rey Momo, en la calle 17, y el Carnaval de la 44, que se caracteriza por abrir espacio a delegaciones folclóricas de otras regiones de Colombia.



Además, por la noche, la ciudad era una inmensa pista de baile con fiestas en calles, casetas, salones y casas.

Planes como Baila la Calle en el Par Vial de la carrera 50 y la Carnavalada en el Parque Cultural del Caribe surgen como alternativas de rumba a cielo abierto. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Hoy es el segundo día carnavalero. Como principal evento se llevará a cabo la Gran Parada de Tradición y Folclor, también en el Cumbiódromo de la Vía 40.



Es el día de mayor puesta en escena por parte de las cumbiambas y otras agrupaciones folclóricas, ya que no hay carrozas y allí se definen los ganadores del Congo de Oro en dicha categoría.



La gran Batalla de Flores 2020 será con 9 mil hacedores del Carnaval, 16 carrozas y 22 carros musicales con orquestas en vivo Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

REDACCIÓN BARRANQUILLA