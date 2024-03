Barranquilla: internas de El Buen Pastor reescriben su historia a través de artesanías

A través de nuevos espacios de formación académica, 114 mujeres internas y pospenadas del Centro de Rehabilitación El Buen Pastor reescriben su historia al certificarse en técnicas artesanales para el diseño de modas.



La graduación de los cursos complementarios se hace en el marco de los procesos de resocialización y dignificación de la vida carcelaria, liderados por la Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Gobierno y en alianza con la Universidad Autónoma del Caribe, a través de su facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, junto con la Fundación Esperanza Handmade.

La ceremonia contó con la presencia de la primera dama, Katia Nule, quien expresó que "nos sentimos orgullosos de ustedes, de lo que lograron, por el curso que completaron y por lo que aprendieron. Por eso ustedes también tienen que sentirse orgullosas de ustedes mismas y aplaudirse por todo lo que logran en el día a día".



Agregó que "nosotras las mujeres no sabemos lo fuerte que somos, y no lo sabemos hasta que nos toca ser fuertes".



Para Daridis García, beneficiaria de esta estrategia, capacitarse representa para ella una herramienta de reconstrucción para su proyecto de vida.



"Esto para mí significa un gran orgullo, porque aquí hemos tenido la oportunidad de resocializarnos, de ser mujeres diferentes, cosas que no habíamos logrado cuando estábamos en libertad. Somos mujeres felices porque ya podemos ejercer una fuente de trabajo para nuestros hijos. Hoy es un logro y un paso más que hemos dado", expresó Daridis.



Esta formación también apunta a generar oportunidades para impulsar nuevas fuentes de ingreso para las beneficiarias, a través de la empleabilidad y el emprendimiento.

La primera dama, Katia Nule, acompañó al grupo de egresadas y las animó a seguir trabajando por un futuro de oportunidades. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

Entre los cursos desarrollados se encuentran: Técnica de Recamado y Bordado con Volumen; Técnicas de Confección, Máquina Plana; Técnica en Marroquinería; Técnica Huichol; Técnica Telar; Tutora en Técnicas Artesanales; Manejo de Maquinaria para Confección.



De esta manera, las mujeres privadas de la libertad cuentan con nuevas opciones y avanzan convirtiendo su condición de sindicadas en personas con nuevas proyecciones.