'Sé que tengo algo pendiente que pagar': penitente de Santo Tomás

En la sala de la casa de Jorge Emilio Ariza está guindada una cabuya de la que se desprenden siete bolas de cera, que brillan cuando la luz del sol, que se filtra por la puerta del patio, las ilumina.



“Se llama ‘disciplina’ ”, dice en tono pausado Ariza, de 62 años, para explicar que se trata del látigo con el que se azota desde hace 47 años –no consecutivos– en su natal Santo Tomás (Atlántico), cada Viernes Santos, como una forma de pagar los favores divinos recibidos.

Santo Tomás es un apacible municipio, a 40 minutos de Barranquilla, que desde hace poco más de 150 años celebra los Viernes Santos una polémica tradición –rechazada por la Iglesia Católica– conocida como la de ‘Los Penitentes’.Hasta aquí llegan hombres y mujeres de todo el país a flagelarse, sin cesar, la espalda para saldar, con dolor y sangre, un favor recibido del santo de su devoción.



Por la pandemia, hace dos años que Ariza, conocido más en el pueblo como ‘El Yuca’, no ha podido seguir cumpliendo la última promesa que le hizo al Señor de los Milagros, de flagelarse, en agradecimiento por curar a una de sus nietas. “He pagado varias mandas por mi familia”, dice el hombre, mientras baja la ‘disciplina’ para mostrarla de cerca y señalar que una de las bolas de cera tiene 12 años y otra, que la agarra entre sus dedos, 24. “Las otras se han ido desboronando con el paso del tiempo, y toca ir reemplazándolas”, cuenta.

El comerciante Jorge Emilio Ariza tiene colgado en la sala de su casa la ‘disciplina’, el látigo con el que se azota la espalda los Viernes Santos, desde hace 47 años Foto: Kronos

“Toca respetar, es causa mayor”, comenta Ariza antes de contar que por el covid ha tendido que parar de flagelarse, pero, como él dice: “tengo una deuda y las deudas hay que pagarlas”.



Está casado desde hace 41 años con Andrea Manjarrez, de cuya unión sobreviven cinco hijos, que les han dado siete nietos. Es comerciante, vende frutas y comida, en especial arroz de pescado. Hace dos años fue operado de la vista y debió alejarse de la cocina. “El médico me prohibió acercarme a la candela”, agrega.



Nació en la zona conocida como ‘La calle de La Amargura’, o ‘Calle de la Ciénaga’, por donde salen y recorren ‘Los Penitentes’, descalzos, sin camisa, con una capucha y azotándose. Desde niño fue testigo de estos desfiles que pasaban por la puerta de su casa en cada Semana Santa. Dos hermanos y dos sobrinos se flagelan también.

¿Por qué se flagela?

Nuestro Señor Jesuscristo se sacrificó por nosotros, y yo lo hago por mis hijos y mis seres queridos.

Algunas de las bolas de cera con las que se flagela Jorge Ariza, tiene hasta 24 años. Foto: Kronos

¿Cómo empezó a ser un flagelante?

Un hermano fue el primero de la familia en flagelarse para pedir por la salud de una tía que vivía en Barranquilla, que le dio una trombosis. Tenía 10 años cuando me tocó acompañarlo y curarlo. Cuando cumplí 15 años, mi papá se enfermó y yo me ofrecí a pagar una manda para que se curara. Le dio trombosis tres veces.



Se me metió en la cabeza que iba a pagar la manda por mi padre, pero el alcalde, por ser menor de edad, no me quería dejar salir, y fue mi hermano quien le dijo que yo la iba a pagar la manda, así fuera en el patio de la casa, porque estaba decidido. Me dejaron salir, pero a los lados me colocaron dos policías que me acompañaron.

¿Y su padre se mejoró?

Vivió bastante, hasta los 72 años. Yo le pedí al Señor de los Milagros por la salud de papá. Cuando él murió, me tocó seguir pagando la manda. Lo prometido es deuda, yo tenía que seguir cumpliendo mi promesa de 10 años, porque como dicen por ahí: lo que se debe, se paga.

¿Por qué volvió a ofrecer otra penitencia?

La señora mía se enfermó de cáncer de la tiroides. Dije que con tal que mi Dios me le diera la salud, que ella se recuperara. Estaba bastante mal (lágrimas).

¿Ella estuvo de acuerdo?

No, no estuvo nunca de acuerdo. Yo en la camilla del Hospital Universitario del barrio Los Andes, en Barranquilla, me arrodillé y le pedía a Dios por su salud (lágrimas), que si la ayudaba yo me flagelaría.

La calle de 'La Amargura' es como se le conoce en Santo Tomás a la vía que recorren los penitentes. Foto: Kronos

¿Se esposa logró superar el cáncer?

Ahí está, se salvó, salió adelante. Ahora he seguido por una nieta, que se enfermó. La llevamos al médico y nada que se sanaba. Eran cólicos, le hacían de todo y nada. Me le encomendé al Señor de los Milagros, tenía 10 años que no me flagelaba, y volví por ella. También me flagelé por la salud de un hijo. Hoy todos están bien.

¿Cómo se prepara para someter al cuerpo a tanto maltrato?

Yo no me quito los zapatos ni las chancletas en todo el año, pero a 15 días del Viernes Santos comienzo andar descalzo para tomar el calor del suelo, toca ir calentando el pie. La manda no es tanto los porrazos que uno se da, sino la arena caliente sobre la que toca caminar y más ahora que pavimentaron la vía por donde uno pasa. Eso se recalienta. Además, que yo salgo a las 11 de la mañana, cuando el sol está más caliente. El recorrido es como de cuatro kilómetros. Termino el recorrido sobre la una de la tarde.

La manda no es tanto los porrazos que uno se da, sino la arena caliente sobre la que toca caminar FACEBOOK

TWITTER

¿Qué se siente cuándo llega el momento de iniciar el recorrido?

A uno le da miedo, se siente algo de susto. Primero toca pegarse 40 latigazos antes de partir. Allí es donde uno siente más. Ya en el camino, una va más tranquilo.

La parte baja de la espalda de Jorge Emilio Ariza tiene cicatrices de las cortadas que le hacen para que pueda fluir la sangre Foto: Kronos

En medio de ese dolor que le provocan los latigazos, ¿qué va pensando?

Uno va rezando en nombre de quien se ofreció la manda. Son 40 Credos o Padres Nuestros. Entre más se inflama el lomo (parte donde termina la espalda), menos se siente. Allí me hacen cuatro cortada con una cuchilla de un lado y tres de las otras, para que salga la sangre que está acumulada.

El desfile de penitentes cubre unos tres kilómetros y es visto por cientos de personas. Foto: Carlas Capella

¿Por qué siete cortes?

Eso representa los siete viernes de la cuaresma. Las hacen con una cuchilla de afeitar, el 'picador' debe saber cómo se hace. A mí me las hace un sobrino.

Aseguran que muchos de ‘Los Penitentes’ hacen el recorrido borrachos para poder aguantar…

Lo hice una vez, eso fue en 1982 y duré como ocho días para recuperarme. Me dio hasta fiebre, por el efecto del alcohol. Uno se golpea donde no debe y se maltrata mucho.

Entonces. ¿usted ese día no toma trago?

Yo me tomo un trago fuerte antes de comenzar y en el camino no lo recibo trago a nadie, porque eso es en ayunas. Cuando llegó a mi casa sí me tomo algo.

Jorge Emilio Ariza es un un hombre popular en Santo Tomás, donde sus amigos lo llaman 'El Yuca'. Foto: Kronos

¿Cómo se recupera?

No puedo acostarme boca arriba. Lo hago de lado. Las heridas no me dejan dormir. Me echo Romero y Malambo (árbol). Eso se tuestan y rayan, sale un polvo que echan en las heridas. En dos días ya estoy recuperado, sin tomarme una sola pastilla para el dolor.

Si no puede salir, ¿cómo piensa terminar de pagar su manda?

No salgo por causa mayor. Estaré aquí en mi casa, hay ley seca y toque de queda. ¿Qué va hacer uno? Pero no he olvidado mi deuda, sé que tengo algo pendiente que pagar.

LEONARDO HERRERA DELGANS

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

ENVIADO ESPECIAL A SANTO TOMAS (ATLÁNTICO)

En Twitter: @leoher69

Escríbeme al correo leoher@eltiempo.com

