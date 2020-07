Fiscalía cierra investigación en contra de la Clínica El Prado

Después de una semana, de ser denunciada la Clínica El Prado por errores en la entrega de cadáveres que afectaron a cuatro familias en Barranquilla, la Fiscalía determinó archivar la investigación contra el centro asistencial y la funeraria Jardines de la Eternidad, también vinculada en el proceso.

De acuerdo con un comunicado oficial, la fiscalía adelantó una investigación respecto a la denuncia de las familias de las personas fallecidas, a quienes les entregaron los cuerpos equivocados y en el proceso, no encontraron material probatorio que determine el delito de irrespeto a cadáveres denunciado por los familiares.

“No hubo sustracción de cadáver alguno ni intención de sustracción alguna, mucho menos hubo finalidad de lucro alguno por parte de la morgue, como tampoco de la funeraria, es decir, que no existe la mínima posibilidad de que se haya cometido una conducta de las descritas en el Código Penal y por tanto tales hechos son atípicos frente al Código Penal colombiano”, señala la fiscal a cargo del caso en el comunicado.



Hay posibilidades de reabrir el caso. La fiscal a cargo advierte, que si hay nuevas pruebas se podrá retomar la investigación contra la Clínica El Prado y Funeraria Jardines de la Eternidad.



Ante la decisión de la Fiscalía, familiares de Marilyn Pérez Liñán, manifestaron que “no nos han notificado formalmente, nos hemos enterado por los medios de comunicación”. Sin embargo, ellos continúan esperando una respuesta para la exhumación de los cuerpos e identificar el de Pérez Liñán, el cual, fue sepultado por error.



“La fiscal no tiene competencias porque es una situación atípica que no está en el código penal, la única responsabilidad cae en la Secretaría de Salud Distrital para proceder la exhumación de los cuerpos, van 12 días y no ha pasado nada”, señala Eliana Pérez, familiar de la fallecida.



Los parientes afectados pasaron un derecho de petición a Medicina Legal para identificar los cuerpos mediante otras alternativas como la comparación de muestras, registros odontológicos o examen genético con un familiar en primer grado de consanguinidad, explicó Pérez. A lo que ella reitera que no se puede llevar a cabo el proceso, hasta que la Secretaría de Salud, emita una orden a Medicina Legal.

Por MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO

Barranquilla