Cuando era niño, Gerson Enrique vendía dulces en los buses que lo llevaban al colegio para intentar ayudar a su madre con los gastos del hogar. Lo hacía a escondidas de ella, para que no lo regañara porque al ser apenas un niño, no debía ponerse a ayudar de esa manera aunque pasaran por muchas necesidades.



Un día, un muchacho que rapeaba en esos mismos buses se le acercó, y le dijo que dejara de vender dulcesitos y se dedicara a cantar para conseguir más plata. Lo convenció, y de a poco fue aprendiendo canciones e improvisando sobre bases de rap para que con el paso de los años, ahora reconocido bajo el nombre de ‘Filósofo’, sea uno de los freestylers más versátiles de la escena colombiana.



(Lea también: La estrategia para impulsar a los pequeños agricultores desde Barranquilla)

Los pilares de su vida han sido su madre, el freestyle y el Junior de Barranquilla. Fue barrista del equipo, y en su más reciente presentación internacional lució una camiseta de los tiburones, con una bufanda de la barra Los Kuervos, reafirmando su pasión y devoción por el fútbol.

Ha pasado por dificultades emocionales y de salud que lo tuvieron al borde del retiro, pero recientemente encontró una nueva faceta que lo mantendrá más tiempo dentro de las competencias bajo el nuevo seudónimo de ‘El hijo de Rosa’, que usará en próximas batallas de gallos.

Actualmente es segundo en la FMS Colombia, la liga profesional de freestyle que está desarrollando su primera edición, lo que le permitió representar al país por primera vez en el certamen internacional.

‘Filósofo’ perdió en la jornada clasificatoria de la FMS Internacional contra el argentino Stuart, y aunque volvió disgustado por no haber podido hacer un poco más en su presentación en Valencia (España), está seguro de que esto es apenas parte del camino hacia su gran objetivo: ser el mejor del mundo.

(Le puede interesar: El colegio donde los estudiantes se están desmayando por la falta de comida)

Facebook Twitter Linkedin

El barranquillero perdió su batalla contra Stuart en la FMS Internacional disputada en Valencia, España. Foto: José Ángel Charry

¿Qué sensaciones tiene tras su participación en la FMS Internacional?

Principalmente un poco de incomodidad conmigo mismo, porque siento que mi desempeño pudo haber sido mejor en otras condiciones. Fue una batalla bastante pareja y Stuart es una calidad de persona. Pero esa derrota me puso los pies en la tierra en una cosa: yo antes de esto, estuve a punto de retirarme porque el freestyle ya no me hacía sentir nada, me daba igual si perdía o ganaba.

Estaba dejando de ser yo mismo, y ya no sentía esa comodidad ni esa paz que me generaba. Ya solo rapeaba para competir y dejar una buena imagen públicamente.

Pero hace unos días cuando estaba entrenando, me di cuenta de que cuando rapeo para mí mismo, la rompo más. Me puse a rapear en un carro, y si ahora en adelante todas las rimas salen como rapeé ahí, el público va a ver una nueva faceta muy difícil de quebrar, más que todo en el aspecto psicológico.

¿Es una nueva motivación para continuar en el freestyle?

Sí, eso me va a permitir seguir. No sé hasta qué punto, pero todavía no he hecho lo que quiero y yo soy avaro con mis metas. Todavía no he sido campeón mundial, entonces no me puedo ir.

¿De dónde viene lo de ‘Filósofo’?

Eso me lo pusieron en el colegio cuando yo estudiaba en el Libertador Simón Bolívar, del barrio Las Flores. Los profesores me escogieron para un congreso de filosofía, que era un 8 de abril. Yo tenía en la mente que era en mayo, y justo el día antes me avisan de eso.

Me fui sin saber nada, pero con la sensación de que algo importante podía ocurrir ese día. Me puse a escuchar ponencias de chicos de otros colegios, y según lo que ellos decían, me adapté a una teoría, escribí varios apartados, hice mi propia ponencia y gané el concurso. Desde ese día quedé como el 'Filósofo' en el colegio.

¿Betty la fea bars?



Minuto de ataque de Filósofo en #FMSInternacional pic.twitter.com/Ldal1dhgwa — FMS Colombia 🇨🇴 (@fmscolombia_) May 14, 2022

¿Qué referentes tiene en el mundo del rap?

Uno de los raperos que más me ha influenciado en mi vida lo conocí en España en la FMS Internacional. Yo entré al camerino cabizbajo después de perder contra Stuart, me senté y me metí en el celular. Eso me enseñó algo importante, y es que uno a veces por estar pensando en lo malo, se pierde de lo bueno.

Me dicen que ya tenemos que irnos al hotel, y cuando me levanto a la puerta, alguien me toca el hombro y me dice: ‘Hey, bro, excelente presentación, me gustó mucho tu trabajo’. Yo volteo, y era Jaloner, que es un rapero de Alicante que desde hace unos 12 años lo escucho y ha sido mi influencia más grande en cuanto a rap.

(Lea, además: En Cartagena están abiertas las inscripciones al reinado popular juvenil)

¿Cómo ve la escena colombiana actualmente?

Estamos teniendo un crecimiento muy fuerte y rápido, solo que todavía no entendemos completamente el nivel de crecimiento que estamos teniendo. Muchos sabemos que estamos creciendo, pero no trabajamos para seguir creciendo, sino que muchos esperan que las cosas pasen solas.

Y aquí hay gente que quiere trabajar, pero se contactan con ciertas personas que tienen el talento, tienen lo necesario, pero no tienen las ganas. Hay que pulir el producto cada día más. Uno puede profesionalizar todo, pero sin necesidad de perder tu esencia underground.

¿Es complicado abordar temáticas sociales colombianas desde el freestyle internacional?

En Colombia nos han callado mucho. En el panorama internacional te maquillan el país para que se vea hermoso, y lo es, pero hay muchas cosas más allá que el mundo también se tiene que enterar.

Algunas personas me dijeron que cosas del Junior y del Paro Nacional no las iban a entender en España. Pero es la labor de un vocero del pueblo colombiano ir a hacer que ellos se enteren, aunque no lo sepan y no me animen por eso.

Entonces, yo siento que eso más que ganar la batalla fue una labor social que yo tengo que cumplir como vocero de la comunidad, como vocero y representante del pueblo.

¿Qué se viene ahora para ‘Filósofo’ y su nueva faceta?

Vengo recargado, tratando de sobrellevar muchas cosas emocionalmente y de salud. Son cosas que en tarima son difíciles de apreciar, pero uno como freestyler entiende que sí afectan aunque sea un poco. Pero ahora tengo muchas ganas de salir adelante, de romperla y demostrarle al mundo que ‘Filósofo’ divirtiéndose es mejor.

En realidad, tengo ganas de demostrarle al mundo que no tengo nada que demostrar. Ya soy el mejor de Colombia a gusto y criterio de muchas personas, pero a nivel internacional estoy entre el promedio, y a mí no me gusta estar en el promedio. Quiero ser el mejor, y ahora tengo que enfocar mis habilidades en otro plano para serlo.

Alejandro Gónzalez

Para EL TIEMPO Barranquilla