Con un total de 819 policías han sido dispuestos para que este sábado 16 de julio vigilen y controlen la celebración de la Virgen del Carmen en Barranquilla.



En los dos últimos años, la tradicional fiesta no se realizó en completa presencialidad, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Toda la red hospitalaria estará en permanente coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Barranquilla para notificar cualquier eventualidad que se presente en la ciudad.



Dentro de las acciones de control desplegadas por la Policía Metropolitana estarán el acompañamiento a 123 iglesias, la activación de la red de apoyo sacerdotal con 95 vinculados.

Virgen del Carmen Barranquilla Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Con la Policía de Tránsito y Transporte se desarrollarán controles de embriaguez y en las zonas turísticas se instalarán puestos de control.



Las capacidades policiales también contarán con la vigilancia aérea por medio de drones y el helicóptero Halcón.

Cada 16 de julio los católicos le rinden tributo a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores, de los Bomberos y la reina de las Fuerzas Armadas de Colombia. Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

"Vamos a estar haciendo trabajo preventivo en los distintos barrios, en los bares, billares y en cualquier establecimiento de comercio donde se puedan presentar aglomeraciones", explicó el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez.



Igualmente, el funcionario enfatizó: “Hacemos un llamado a la ciudadanía a evitar los excesos y no manejar cuando se estén consumiendo bebidas alcohólicas”.



Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Luis Hernández Aldana, informó que la institución también está preparada para atender el evento “Baila la Calle”, con más de 500 hombres y mujeres trabajando en la parte perimetral y dentro del mismo evento.

Recomendaciones para la celebración

Cero pólvora en medio de la celebración a la virgen, manipular pólvora pone en riesgo la vida.

Evitar el uso y consumo de alcohol.

Asegúrate de consumir y comprar alimentos en lugares conocidos, verificando siempre las fechas de vencimiento del producto.

Proteger la vida, el Covid-19 aún está presente.

En espacios con aglomeraciones mantener las medidas de autocuidado y bioseguridad para cuidar y proteger la vida.

Tener las debidas precauciones con el uso de velas, veladoras, velones, o cualquier elemento de fuego que ponga en riesgo la vida de los menores de edad.

Los menores de edad siempre deben estar acompañados de un adulto responsable, nunca se deben dejar solos.



En caso de quemaduras por pólvora, qué se debe hacer:



Acudir al centro de urgencia médico más cercano.

Lavar la zona afectada con agua limpia y fría, sin usar jabón, ni restregar.

No aplicar cremas, aceites, pomadas, ni polvos sobre las heridas o quemaduras, esto puede ocasionar infecciones.

Cubrir el área de las quemaduras con toalla o sábana limpia que estén humedecidas con agua limpia o solución salina.



En caso de intoxicación por pólvora, qué se debe hacer:

Llevar a la persona afectada de inmediato al centro de urgencia en salud más cercano.

Examinar las vías respiratorias y los signos vitales.

No provocar el vómito a la persona afectada, ni trate de darle líquidos.

