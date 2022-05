El candidato presidencial, Federico Gutiérrez se comprometió que si llega a la Presidencia de la República bajará, entre un 30 y un 40 por ciento, las tarifas de energía eléctrica que pagan en todos los departamentos de la Costa Atlántica.



“En Cartagena hay un cobro excesivo. Una familia pobre está pagando 200 mil pesos por tarifa de energía. ¡No hay derecho!”, dijo durante su intervención en una plaza pública de la Cartagena el pasado domingo.

Según indicó, tiene que haber un fondo a nivel nacional que asuma las pérdidas de esas empresas, porque no las pueden asumir las familias pobres.



De hecho, este compromiso de Gutiérrez está consignado en su Programa de Gobierno en el que se compromete a revisar el esquema tarifario actual para que la eficiencia de las empresas prestadoras también se refleje, efectivamente, en las tarifas.



El candidato señaló que no puede ser, que al mismo tiempo que los colombianos están sufriendo los altos costos de vida, se les sume la escalada de tarifas de energía impagables para muchos sectores vulnerables.

BARRANQUILLA