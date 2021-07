Las matronas de Pital de Megua prenden los fogones

Desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de julio los caminos llevarán al XXIX Festival del Pastel en Pital de Megua (Atlántico), en donde las matronas tienen listos fogones y recetas para deleitar a los visitantes bajo estrictos protocolos de bioseguridad.



La tierra del pastel contará con un operativo de seguridad, movilidad y salubridad especial, para garantizar una experiencia gastronómica segura a los visitantes.



Para ello, en la plaza central de Pital se habilitarán 35 puntos de venta bioseguros con dos matronas cada uno, cumpliendo con el distanciamiento social, lavado de manos y uso permanente del tapabocas.



“Hemos preparado pasteles de pollo, cerdo, mixtos, entre otras variedades, para que disfruten una experiencia deliciosa y biosegura”, dijo Lisset Llanos, hacedora del pastel, quien recordó a las personas que piensan ir al festival no dejar el tapabocas, “porque seguimos cuidándonos en la pandemia”, agregó.



Desde las 8 a.m. hasta las 7 p.m. estarán abiertas las puertas de Pital a los visitantes.



Para garantizar el aforo limitado en el punto, el Instituto de Tránsito Departamental controlará la circulación de vehículos en el pueblo, además, habilitará servicio de pasteles drive thru (atención directamente en el carro) y parqueadero.



El operativo contará con el apoyo de la Policía, equipo de Gobierno de la Alcaldía de Baranoa y coordinadores juveniles.

Durante su estadía en Pital de Megua, los comensales podrán consumir sus pasteles durante un tiempo aproximado de 30 minutos, con comedores rotativos con capacidad para 200 personas simultáneas al aire libre.



El festival espera comercializar más de 20 mil pasteles.



“Hemos preparado esta experiencia para reactivar el bolsillo de nuestra gente y sin aglomeraciones. Por eso, hemos decretado ley seca en el corregimiento durante todo el fin de semana y toque de queda, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Es un festival cero alcohol, dedicado a resaltar nuestra tradición gastronómica y cultural”, aseguró el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, quien añadió que se adelantará una campaña para incentivar la vacunación durante el evento.



