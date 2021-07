El éxito del Festival del Pastel sobrepasó todas las expectativas

La inocencia del pequeño Antony se vio reflejada en la pregunta que le lanzó al agente de policía que custodiaba la entrada a la plaza del corregimiento:



¿Señor y tienen pastel de Tigre también?



El uniformado no tuvo más remedio que sonreír ante la ocurrencia del niño y sin saber que responder lo dejó pasar junto a los ocho integrantes de su familia.

Antony había escuchado a sus padres que irían a un lugar donde hacían pasteles de variados sabores, y su imaginación voló pensando en su animal favorito convertido en un envuelto para comer.



Durante el pasado fin de semana, junto al imaginativo niño, cerca de 15 mil personas recorrieron las escasas calles de Pital de Megua (Atlántico), buscando degustar los manjares elaborados por las manos expertas de las matronas del pueblo.

Todo se vendió

Y fue todo un éxito, el primero de los festivales enmarcados en el programa Sazón Atlántico, apoyado por la Gobernación y emprendido por una junta que convoca a seis organizadores, 35 personas en logística y seguridad, más el apoyo de varios estamentos estatales como Policía, Tránsito y Ejército.



Tanto así, que se sobrepasó la meta inicial de 15 mil pasteles vendidos, pues fueron 32 mil los que se vendieron, generando una ganancia aproximada de 250 millones de pesos, arrojando un positivo balance.



El domingo, por ejemplo, muchos de los visitantes se quedaron sin probar los anhelados pasteles, debido a que, los que se habían hecho para los tres días, se terminaron.



Esto obligó a elaborar más para el día siguiente, como explica Paulina Coba, una de las cocineras raizales, con 20 años de experiencia: “Normalmente preparamos unos mil pasteles pero por estar en época de pandemia solo hicimos 600, que volaron casi sin darnos cuenta”.

El festival cambia la dinámica del pequeño pueblo. Foto: KRONOS

Variedad de pasteles

Pese a los inconvenientes como el factor climático, el miedo por la propagación del coronavirus, el control del aforo y la estrechez de la vía de entrada al pueblo, el festival contó con ambiente agradable, de integración y cordialidad, muy buen humor de parte de los asistentes y más felicidad después de comer los deliciosos y variados pasteles.



Así lo hizo saber Aracelly Rúa, barranquillera que no se pierden ninguna edición del festival y llega junto a su familia a ‘pasar un rato agradable y exquisito’, como ella misma lo define.



“Estamos felices de volver a Pital, nos hacía muchísima falta, pues el año pasado no pudimos venir por las restricciones. Estos espacios son necesarios para la convivencia familiar y social”, dijo.



El último día, lunes festivo, los alrededores de la iglesia San Isidro Labrador bullían por la cantidad de visitantes que se dieron cita desde temprano.



La finalidad era de no quedarse sin probar los tradicionales pasteles de cerdo, pollo o mixtos; o mejor aún, los exóticos que algunos pedían con la ilusión de encontrarlos, como el de conejo, pato, pavo, cordero o ñeque.

Repite el festival virtual

Debido a la gran demanda que se presentó, la Secretaría de Cultura dispondrá una edición virtual del festival, del 23 al 25 de julio, para que los comensales hagan sus pedidos a través de las plataformas digitales de Sazón Atlántico.



El año pasado, con el comienzo de la pandemia, así se hizo. Y resultó un éxito.



En este, de paso, se augura igual o superior éxito a los festivales que se realizarán en el departamento.

KRONOS

