Los fogones de Sazón Atlántico siguieron encendidos el fin de semana con los festivales de la mojarra en Aguada de Pablo (Sabanalarga) y de la mazamorra en Rotinet (Repelón).



Saberes ancestrales y gastronómicos que deleitaron a propios y visitantes en estas dos poblaciones del occidente del Atlántico



(Lea también: Buscan ponerle ‘tatequieto’ a las peleas de gallo en Barranquilla)

Una mojarra frente al embalse El Guájaro

Facebook Twitter Linkedin

Festival de la mojarra en Aguada de Pablo, corregimiento de Sabanalarga (Atlántico). Foto: Cortesía Comunicaciones Gobernación del Atlántico

Frente al embalse El Guájaro, se rindió homenaje a un arte propio de la región: la pesca, la cual beneficia a matronas y pescadores con su ‘Festival de la mojarra’.



Un producto que hace parte de la cocina de cualquier costeño, aún más de los ribereños.



(Además: El giro que dio la historia del pueblo costeño que se quiere independizar)



Miguel Cabrera, representante de la Fundación Cultural de la Mojarra Lora, y quien lleva 23 años al frente de este festival, asegura que lo llena de orgullo “ver tanta gente llegar a disfrutar de un plato tan típico como el pescado frente a un emblema como el embalse del Guájaro, me complace poder aportar a esto”.



Resaltó la importancia de hacer este tipo de eventos que le agregan “una ayuda económica para los restaurantes y personas que venden pescados”, dijo.



“La gente viene no solo a comer sino a despejarse, a cambiar un poco el ambiente citadino por la tranquilidad con la brisa y este paisaje que tenemos en Aguada de Pablo”, agrega Cabrera, quien construyó un kiosko de palma justo frente al embalse y en el que funciona su restaurante.



El festival de la mojarra estuvo amenizado por actividades culturales y música de artistas de la tierra.

Mazamorra para todos los gustos

Facebook Twitter Linkedin

La mazamorra de auyama fue una de las sensaciones del festival en Rotinet (Repeón). Foto: Cortesía Comunicaciones Gobernación del Atlántico

Rotinet, corregimiento de Repelón, en el suroccidente del departamento, también se sumó al recorrido gastronómico con su segunda edición del Festival de la mazamorra. Un alimento nutritivo y con el que muchos fueron criados en la región Caribe.



(También: 111 mil estudiantes de municipios en el Atlántico regresan a clases)



Este alimento preparado a base de maíz amarillo, maíz blanco, plátano, guandú, arroz, entre otros ingredientes, fue uno de los más apetecidos el pasado fin de semana.



“Ha sido una experiencia maravillosa para nuestro pueblo, poder ser reconocido por este delicioso plato como lo es la mazamorra. Hemos tenido muchos visitantes en el día de hoy y eso es un grandioso logro”, explicó Ingrid Espinosa, matrona del corregimiento.



Fue tanto el éxito del festival, que Ingrid asegura que no quedó mazamorra ni para ‘repetir’.



“Volaron todas, no quedó nada”, cuenta. Y añade que incluso, las más raras” para el paladar del visitante como la de auyama, fue una de las más apetecidas.



"Les decimos hay de arroz con auuyama y dicen, ‘ay no, yo no como auuyama’ y les damos a probar y quedan encantados. Mientras que de las tradicionales lo que más nos piden para comer aquí y para llevar es el peto y la de plátano. Estamos muy orgullosas de compartir nuestras recetas con todos”, expresa.



(Lea aquí: Video: Como gato en el tejado se movía delincuente capturado en Soledad)

Turismo de sabores

A través del programa 'Sazón Atlántico' liderado por la Gobernación, se pretende recorrer el departamento desde sus sabores y preparaciones tradicionales.



“No solo es el turismo visitando nuestros sitios, sino también el turismo a través de los sabores y la sazón de nuestra gente”, dijo Diana Acosta, secretaria de Cultura del Atlántico.



“Estamos trabajando para que sigan descubriendo estos lugares. Es una forma de reconocer el trabajo de nuestra gente y apoyar la economía”, finalizó.

FLOR DÍAZ OSPINO

Twitter: @fdiazos

REDACTORA ADN - BARRANQUILLA