Festival de la Arepa de Huevo llegará a casa, el fin de semana

Luruaco tiene cerca de 28 mil habitantes y ninguno es más famoso que la arepa de huevo. Ni ante su pueblo, tampoco en el Atlántico y menos en Colombia o el mundo. Lo mejor es que no hay un hijo de la tierra se ofenda por esta realidad. El orgullo por ser la tierra insigne del manjar que se come frito, ha llevado a que exista un festival que no es detenido ni por la pandemia del covid-19.

Como parte de la estrategia ‘Sazón Atlántico’, creada por la Gobernación, con la intención de reactivar la economía en municipios y corregimientos a partir de los eventos gastronómicos, se pondrá en marcha desde este viernes y hasta el lunes 20 de julio la XXXI edición del Festival de la Arepa de huevo.



En nuestro pueblo diría que el 80% de la población depende de las arepas de huevo

La organización trasladará hasta Barranquilla a las cocineras, quienes deberán seguir controles de seguridad y así despacharán por encargo, a través de Rappi. Así aparece otro plan para saborear en casa.



Franco Donado, instructor de cocina del Sena, es uno de los encargados de transmitir los pasos relacionados a bioseguridad y garantizar, que las anheladas arepas lleguen en las condiciones ideales a los hogares.



“Esta es una tradición que heredamos de nuestras madres y abuelas. Pensamos mucho sobre lo que sería el festival de este año, porque no podemos salir a la plaza ni a la carretera a vender nuestros productos”, comentó emocionada Mileidis Coronado, una de las 65 cocineras que hace parte de la Asociación de Productoras de Arepa con Huevo de Luruaco (Asopral).



“En nuestro pueblo diría que el 80% de la población depende de las arepas de huevo. Los muchachos salen a venderlas y las mujeres de la casa desde que están pequeñas ayudan en la cocina. La tradición tiene mucho tiempo y no precisamos cuando surgió, el tema es que se convirtió en alternativa económica. Con el tiempo la receta y los secretos se han ido arraigando y es mucha la gente que nos busca, argumentando que en ningún otro lado la arepa de huevo sabe igual”, manifestó Ruth Montero, conocedora del manjar.



Quienes hagan sus pedidos tendrán tres opciones: Combo Tradicional (cuatro arepas de huevo tradicionales), Combo Lo quiero todo (dos arepas de huevo tradicionales, una con carne y otra con chicharrón) y el Combo Sazón, que incluye dos arepas de huevo con carne y dos arepas de huevo con chicharrón. Los precios se mantienen entre 12 y 15 mil pesos.

Por WILHELM GARAVITO M.

Para EL TIEMPO

Barranquilla