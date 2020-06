Fedecafé pide apoyo para su futura apertura

Ante la apertura de los centros comerciales en Barranquilla con los protocolos de bioseguridad, los comerciantes del Mercado Público del Caribe, más conocido como Fedecafé, piden apoyo de la Alcaldía de Barranquilla en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dentro de la plaza comercial, el cual mañana abrirá sus puertas.

Cabe resaltar que la edificación cuenta con 450 locales y es administrado por la Alcaldía Distrital. Por ello, los comerciantes señalan que “los protocolos del mercado deben ser ordenados por las autoridades Distritales”. Aun así, ellos mismo están creando sus normas de protección.



Entre esas medidas, está la creación de un ‘pico y cédula’ interno y una jornada de limpieza. También han decidido abrir los negocios de manera intercalada para cumplir con el distanciamiento social y evitar aglomeraciones, ya que las separaciones entre los locales son cortas.



“Le pedimos al alcalde Pumarejo las medidas necesarias para organizar el centro comercial, para que funcione como los demás, a beneficio de los clientes como un buen centro con todas las normas de bioseguridad y garantías de bioprotección para el cliente”, expresa Maribel Berrío, vendedora de celulares, accesorios y servicios técnicos.



Además de la preocupación por su salud en medio de la pandemia, los comerciantes también temen a que cierren otra vez el mercado por no recibir el apoyo necesario para garantizar la protección entre los clientes del lugar.



“Podemos cumplir las medidas de bioseguridad, pero se nos puede salir de las manos por falta de apoyo, necesitamos que la Alcaldía brinde el personal para controlar los ingresos de los clientes”, agregó la comerciante, resaltando que la edificación tiene varios puntos de entrada y es difícil mantener el aforo máximo de los compradores, requerido por las autoridades Distritales.



La Alcaldía anunció la instalación de lavamanos portátiles pero los comerciantes aseguran que no son suficientes para la protección, tanto de los trabajadores como de los clientes del lugar. Consideran que necesitan una visita de la Secretaría de Salud para la orientación y recursos para la señalización e implementación de los protocolos en sus puestos de trabajo.



Los comerciantes también manifestaron la falta de ayuda por parte de la Administración Distrital durante el tiempo que estuvieron sus negocios cerrados por la emergencia sanitaria.



“Más de 1.500 familias durante estos meses se han visto afectadas, no han recibido ayudas por parte del Distrito. Nos quedamos a la deriva, subsistiendo de las caridades de los amigos”, aseguró un comerciante, quien pidió no revelar su nombre.

Otro pedido de comerciantes

Además de la situación que los afecta por la emergencia sanitaria y la parálisis económica, los comerciantes de este centro comercial solicitan la atención de la Alcaldía para dialogar sobre la infraestructura.



Desde hace tiempo, la edificación sufre daños y no cuentan con baños óptimos. Asimismo, requieren de mayor seguridad para evitar delitos, que a lo largo del tiempo los ha estigmatizado.



Uno de los administradores quien lleva 14 años trabajando en la plaza comercial, expresó que “hace mucho tiempo le venimos solicitando a la alcaldía que pongan auxiliares bachilleres para garantizar que hay transparencia en el negocio y seguridad, pero el Distrito nunca ha ayudado con la seguridad”.

Por MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO Barranquilla

@Maiarenas_