'Youtuber' narra cómo entró al juego de Colombia pese a restricciones

La presencia sorpresiva de farándula en una de las tribunas preferenciales del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el primer encuentro entre las selecciones nacionales de Colombia y Venezuela por las eliminatorias al mundial del Futbol Catar 2022, pese a las prohibiciones por bioseguridad, tiene indignado al país



Pese a que por disposición de la Ministerio de Salud y Protección Social los partidos de la eliminatoria suramericana se jugarán sin público, en medio de la pandemia, en Barranquilla fue evidente la presencia de personal ajeno a la organización del partido y delegaciones de ambas selecciones.

Incluso fue evidente la presencia de miembros de la farándula nacional como influenciadores.



En redes sociales circularon videos y fotografías de algunos de estos influenciadores invitados al partido por algunas de las marcas patrocinadoras.



El ingreso de estas personalidades fue autorizado por la misma Federación Colombiana de Fútbol, al encuentro en el que la selección Colombia derrotó 3 – 0 a su similar de Venezuela.



Las primeras denuncias, en medio del encuentro, fueron hechas por el periodista de EL TIEMPO y directivo de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acord, Estewil Quesada Fernández, en su cuenta oficial de Twitter.

Sí hay aficionados en los palcos del Metro. Esta foto, del reportero Hansel Vásquez, lo comprueba. Además, circulan fotos en redes sociales de esos hinchas que muestran acciones del partido. Federación se pasó por la fajas las normas. Qué dicen @MinSaludCol, @MinDeporteCol? pic.twitter.com/hzAMSvbTY2 — Estewil Quesada (@EstewilQ) October 10, 2020

La Federación autorizó la entrada de influenciadores

Las redes sociales se volvieron en contra de la Federación tras la denuncia de Quesada y pasó un tiempo hasta que la entidad directora del fútbol en el país ofreciera una respuesta.



Fue en horas posteriores al encuentro la Selección Colombia que la Federación presentó sus explicaciones, y lo hizo a través de un comunicado de prensa, en el cual señalaron que todos los protocolos se cumplieron a cabalidad.



“El protocolo establecido para partidos internacionales y la normativa del Gobierno Nacional para este tipo de eventos se cumplió a cabalidad”, señaló la FCF.



Una de las situaciones que más indignó a los barranquilleros fue que pese a que a finales de septiembre la Alcaldía de Barranquilla pidió autorización para permitir el ingreso de, al menos, 5.000 aficionados a esta primera fecha de eliminatorias sudamericanas al estadio Metropolitano, la solicitud fue rechazada por la misma FCF.

“La Federación Colombiana de Fútbol utilizó menos de la mitad de los cupos fijados en el protocolo para partidos internacionales. Cada asistente que ingresó al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla fue previamente registrado según los lineamientos”, añade el comunicado.



La FCF aseguró que cada patrocinador de la entidad tenía derecho a un cupo y explicó el caso del reconocido influenciador barranquillero Juanda Caribe como uno que cumplía todos los registros y protocolos.



“En un caso muy puntual, uno de los patrocinadores optó por entregarle el cupo asignado para su directivo a un reconocido influenciador digital, quien al igual que los otros asistentes, cumplió con todos los parámetros de bioseguridad en cuanto a registro previo y lineamientos sanitarios”, sentenció la Federación.

El miércoles, dos días antes del encuentro deportivo, el secretario de Gobierno de Barranquilla, Clemente Fajardo, había asegurado que el ingreso al estadio iba a ser muy restringido y no determinaba la presencia de personas ajenas a la actividad deportiva.



“Al estadio como tal solo podrán ingresar los jugadores, los cuerpos técnicos, los médicos y auxiliadores de cada equipo. También, miembros de la logística que ha dispuesto la Conmebol para hacer cumplir los protocolos de bioseguridad, los árbitros, algún personal de la televisión que estará en la transmisión del encuentro y miembros de la Cruz Roja. Eso es lo que se ha planteado y así se va cumpliendo hasta el momento”, agregó Fajardo, quien no mencionó patrocinadores.

¿Que hace un comediante en el estadio? pic.twitter.com/6dD1V9eKUu — JUANDA CARIBE (@juandacaribeco) October 10, 2020

'Tanto HomeCenter como otros patrocinadores recibieron un cupo de la federación'

Entre las marcas que enviaron influenciadores digitales al estadio Metropolitano de Barranquilla está HomeCenter, marca patrocinadora de la Selección Colombia que invitó al reconocido influenciador y 'youtuber' Juanda Caribe.



“El día jueves recibí una llamada de HomeCenter, patrocinador oficial de la selección, y me preguntaron si quería ir como enviado especial de la marca. Tanto HomeCenter como los otros patrocinadores recibieron un cupo por parte de la federación, que a la vez fue autorizada por la Conmebol. Inicialmente, tenían la idea de hacer un concurso y llevar a un colombiano al encuentro, pero el tiempo jugó en contra y decidieron llevar a alguien que tuviera seguidores y estuviera en Barranquilla”, agregó el influenciador Juanda Caribe.



Además, el 'youtuber' barranquillero asegura que la llave del palco le llegó a su casa, lo recogió un carro y lo llevó hasta el estadio con todas las medidas de bioseguridad.



“Ingresé por una escalera de palcos, donde no había personas. Siempre porté mi tapabocas y sólo me lo quité cuando estaba dentro del palco totalmente solo”, añadió.

