La Oficina de Gestión de Riesgo realizó el censo de la población afectada e el suroriente de Barranquilla para entregar ayudas humanitarias, después de las fuertes lluvias del fin de semana en la región Caribe.



En un censo inicial realizado el domingo, se detectó que alrededor de 360 casas de los barrios Rebolo y La Luz resultaron afectadas tras el aguacero del sábado 11 de junio. Este lunes se adelanta el censo en el barrio La Chinita.

📣Alcalde @jaimepumarejo anuncia obras en el caño de La Auyama 🌊



🗣En un recorrido al sector, señaló que se hará la ampliación y profundización del caño, además de diques de protección para que no se vuelvan a presentar emergencias en los barrios Rebolo, La Luz y La Chinita. 🙌 pic.twitter.com/JkDDeySjns — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) June 13, 2022

El alcalde, Jaime Pumarejo, recorrió el domingo y este lunes, el sector del caño de la Auyama para inspeccionar los trabajos de limpieza que se realizan con las máquinas.



El mandatario confirmó que entre ayer y hoy, "empezamos a entregar ayudas a esas familias como alimentos y colchones, entre otras ayudas como víveres y cosas menores que puedan necesitar las familias”, dijo.



En compañía del gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), Alberto Salah, y el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, el alcalde Pumarejo confirmó que se dio inicio al proyecto de rectificación del caño de la Auyama para darle una solución de fondo a la problemática que ha afectado por décadas a la población vecina.



“Vamos a profundizar, ampliar y proteger la sección del caño para que el agua que llegue pueda ser absorbida por el caño de la Auyama porque hoy no es lo suficientemente ancho ni profundo y las orillas no están todas protegidas”, explicó.



En ese sentido, detalló que en varios sectores de ese canal se harán diques de protección.



“En otros se va a ampliar el ancho llegando a casi 30 metros en algunas secciones, casi 34 metros en la parte superior, para que de esa manera, cuando venga el aguacero, la gente de estos barrios pueda dormir tranquila. Ya no más paños de agua tibia, vamos a darle la solución definitiva, que es una rectificación del caño de la Auyama”, afirmó.

Casas destechadas en Baranoa

Entre tanto, el municipio de Baranoa vivió este domingo uno de los aguaceros más fuertes que se han registrado en los últimos años.



Se reportaron emergencias de inundaciones y casas destechadas. El alcalde de la población, Roberto Celedón, en compañía de la subsecretaria de Gestión de Riesgo de la Gobernación del Atlántico, Candelaria Hernández, se desplazaron hasta la zona para realizar el censo de los afectados.

La Defensa Civil apoyó la situación en el municipio. Foto: Cortesía Prensa Alcaldía de Baranoa

Hasta las 8 de la noche del domingo, alrededor de 40 familias fueron censadas como afectadas por el torrencial aguacero.



"Llegamos al barrio Santa Elena, en el popular puente de la ‘Calle Ancha’, escuchando a los damnificados. Todos los organismos competentes como la Cruz Roja, Hospital de Baranoa, Secretaría de Salud, Defensa Civil, Gestión de Riesgo Municipal, Departamental y Bomberos, están en la primera línea de respuesta ante esta calamidad”, indicó el mandatario municipal.



Debido a la magnitud de la emergencia, el cuerpo de Bomberos de los municipios vecinos de Sabanagrande y Juan de Acosta, hicieron acompañamiento de la situación.

