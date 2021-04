Cuatro de sus hermanos murieron de covid y un cuerpo desapareció

La familia Varón Olarte, en Barranquilla, atraviesa por una auténtica tragedia. El covid-19 mató a cuatro hermanos y el cuerpo de uno de ellos está desaparecido; Mario Varón, uno de los hermanos sobreviviente y exSenador de la República, denunció ante Noticias Caracol la situación por la que atraviesa.

El primer hermano en fallecer, el 29 de diciembre de 2020, fue Néstor Varón. Luego, otras tres hermanas se contagiaron en marzo. "La primera muere el 28 de marzo, la segunda muere el 10 de abril y la tercera, el 17 de abril... Son los designios de Dios, esto demuestra lo contagioso y lo letal que es el virus", le dijo Mario Varón a Noticias Caracol.



Sin embargo, la tragedia no paró ahí. Varón denuncia que el cuerpo de la última hermana que falleció no aparece. "Hicimos con mi sobrina todo lo que tiene que ver con la sepultura, para hacer el lunes a las 10 a.m.. Y haciendo la diligencia ante la clínica para hacerle su velación, con todos los protocolos de bioseguridad (...) cuando mi sobrina fue a reclamar el cadáver, nos dicen que el cuerpo de mi hermana había sido sepultado el domingo. Anoche estuvimos todos hasta las 10 p.m. en el Cementerio con la gente de la funeraria y de la clínica y no aparece", relató Varón.



Barranquilla vuelve a enfrentar una situación crítica por cuenta del covid-19. Solo este lunes, se registraron 951 nuevos casos y 67 fallecidos en la ciudad.

