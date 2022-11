Ha pasado un mes de la fatídica madrugada del 15 de octubre, en la que perdió la vida José Elías Gutiérrez, de 28 años, cuando el carro que conducía sobre la carrera 46 con calle 93, norte de Barranquilla, fue embestido por una camioneta Toyota TXL de color plata que se voló el semáforo en rojo.



El grave accidente también dejó heridos a Sergio Alejandro Gallego Arango y Eliana Cristina Henao Giraldo, quienes acompañaban a Gutiérrez. De los ocupantes de la camioneta poco o nada se sabe.

José Elías Gutiérrez, joven muerto en accidente en la calle 93, norte. Foto: Cortesía

En un video que circuló después del accidente, se ve salir a por lo menos cinco personas de la camioneta volcada. Incluso se supo en ese momento, que su conductor, identificado por las autoridades como Carlos Daniel Gaviria Barragán, huyó del lugar sin dejar rastro.



Luego surgieron dos versiones: la primera que, Gaviria conducía en estado de embriaguez, y omitió la señal de tránsito. Y la segunda, que iba como pasajero al tener conductor elegido.



Pero solo hasta el 24 de octubre, nueve días después de la tragedia, el presunto responsable se presentó ante la Fiscalía.



Pese a los agravantes del caso, la fiscal especializada 54 de la Seccional Atlántico lo dejó en libertad pero vinculado a la investigación. Se supo, además, que la funcionaria determinó un plazo aproximado de 40 días, los cuales aún no se cumplen, para que peritos judiciales del Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla rescaten información detallada del caso.



También trascendió que Gaviria confesó delante de su abogado que al momento del accidente él era quien conducía la camioneta.



La familia de la víctima no ha dejado de buscar justicia frente al caso, pero hasta la fecha no hay nada claro por parte de las autoridades.



Indican que se encuentran desesperados porque el proceso ha sido lento, y ante todo, porque el aparente responsable del accidente se encuentra en libertad. Temen que el caso de su ser querido resulte ser uno más de los muchos en el país que terminan archivados sin justicia alguna para los responsables.