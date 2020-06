'Nos ha sorprendido a todos': padre de Daniella Álvarez sobre cirugía

El caso de Daniella Álvarez, quien el sábado pasado fue sometida a una cirugía en la que se le amputó parte de su pierna izquierda, sigue sorprendiendo en distintos ámbitos.



La presentadora y modelo barranquillera, quien fue escogida colmo Señorita Colombia en 2011, impacta en redes sociales con su actitud sonriente frente al nuevo desafío que enfrenta en su vida.

"La verdad es que me ha sorprendido a mí, a la familia y casi que a todo el país. No es fácil encontrar personas que tengan la fortaleza. Si me hubiera sucedido a mí habría sido diferente", comentó Gustavo Álvarez, padre de la comunicadora en diálogo con EL TIEMPO.



(Le recomendamos leer: La increíble hazaña de buzo perdido en el mar y sus 3 días a la deriva)

Si está desde la aplicación de EL TIEMPO vea la publicación aquí.



(Lea también: Encuentran en Antioquia el cuerpo de estudiante desaparecida en Caldas)



El grupo familiar se ha mantenido en función de la recuperación de Daniella, quien es la segunda hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. El apoyo es constante también por parte de tíos, primos y su novio, Lenar Vanderá, español radicado en Colombia.

La verdad es que me ha sorprendido a mí, a la familia y casi que a todo el país. No es fácil encontrar personas que tengan la fortaleza FACEBOOK

TWITTER

"Estamos cumpliendo con todo lo que amerita la situación a nivel de bioseguridad y psicología. Somos una familia muy entregada a la oración y a todo lo espiritual. No hemos buscado entonces mayores ayudas externas porque en nosotros hay costumbres de mucho tiempo atrás que sirven de soporte", añadió Álvarez desde la clínica de la Fundación Cardio Infantil en Bogotá.



Lea también: La mansión que levantó presunto testaferro de Maduro en Barranquilla



Daniella en cada escenario de su vida se ha destacado por su enorme carisma. Desde los reinados y los estudios de televisión, hasta cuando grabó un video que compartió en su cuenta de Instagram, faltando pocas horas para entrar al quirófano y en el cual explicó los pasos a seguir, junto a las razones que motivaron la amputación.



"Ahora todo el día depende de cómo haya dormido. Si pasa buena noche le rinde el tiempo. Si pasó mala noche ya se retrasa el baño, la fisioterapia y todo lo que debe hacer porque en algún momento debe volver a dormir un poco. Está en una etapa en la que siente unos dolores muy fuertes, pero es normal de acuerdo a lo indicado”, comentó el padre de la exreina.



(Vea nuestra galería: Antes y después de la Posada Alemana, la mansión en ruinas de Lehder)



"Yo no imaginaba mi vida sin mi pie, porque me gusta bailar, pero eso fue una llorada. Yo misma dije: 'Es mi vida o un pedacito lo que se me va a ir'. Entonces ahí le dije a mi familia que aceptaba mi situación", afirmó en días anteriores. Ahora simplemente lo está demostrando.

También le puede interesar

- En fotos: la valiente lucha de la exreina Daniella Álvarez por su vida



- Tercer día de recuperación de Daniella Álvarez: 'Feliz en el mundo'



WILHELM GARAVITO MALDONADO

EL TIEMPO