Familia de Correa de Andréis celebra fallo de Consejo de Estado

Lo que más le satisface a Magda Correa de Andréis, sobre el reciente fallo del Consejo de Estado que admite que la captura de su hermano, Alfredo, en junio de 2004, fue injusta, es que sus padres, Alfredo y Eloísa, a sus 96 y 92 años de vida, pudieron ver con lucidez que el nombre de su hijo, asesinado tres meses después de salir de la cárcel, sigue limpiándose.

Magda recordó el día, hace 15 años, en el que personal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) llegó a la casa del sociólogo, en Barranquilla, para capturarlo por el delito de rebelión.



Lo acusaban de ser un líder de la guerrilla de las Farc que respondía al alias de ‘Eulógio’, el cual sería el encargado de reclutar personal para ese grupo ilegal en la Sierra Nevada de Santa Marta, y de mantener encuentros con Hugo Chávez en la Serranía del Perijá.

Alfredo salió de la cárcel y quedó con miedo. Le pusimos un guardaespaldas que también perdió la vida con él, el 17 de septiembre de 2004 FACEBOOK

“Se lo llevaron y lo dejaron incomunicado. No entendíamos nada de lo que ocurría”, refirió la hermana del profesor Alfredo Correa de Andréis.



A la vez que Demóstenes Camargo, entonces fiscal 33, daba la orden de llevarse detenido al académico, su familia se preocupó por hacer lo posible para que en su casa no fueran instaladas pruebas que sirvieran para prolongar su permanecería en una cárcel.



“Se hizo un allanamiento, pero el abogado, (Antonio) Nieto Güete, ya fallecido, se encargó de que no dejaran nada extraño en la casa de Alfredo”, anotó Magda Correa.

El profesor Alfredo fue trasladado a Cartagena y al poco tiempo devuelto a Barranquilla, donde a menos de un mes después recobró la libertad.



Magda Correa insistió en que “en aquella época Demóstenes Camargo, quien fue reemplazado por la fiscalía y hoy es magistrado del Atlántico, era reconocido por sus múltiples falsos positivos”.



“Alfredo salió de la cárcel y quedó con miedo. Le pusimos un guardaespaldas que también perdió la vida con él, el 17 de septiembre de 2004”, recordó la mujer.

La familia quiso brindarle seguridad pero no presumió su asesinato.



Un día antes del cumpleaños de su padre fue asesinado por alias ‘El gato’, quien hoy está preso, pero la familia buscaba que la investigación fuera más allá, como pasó con las condenas a Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, y a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, exlíderes paramilitares a los que se les atribuyó el crimen.

Se consiguió que Jorge Noguera, exdirector del DAS, fuera determinado como el coautor intelectual y fuera también condenado. Sin embargo vamos a seguir luchando FACEBOOK

“Ha sido lento, pero con la gestión del abogado José Humberto Torres se consiguió que Jorge Noguera, director del DAS, fuera determinado como el coautor intelectual y fuera también condenado. Sin embargo vamos a seguir luchando”, sentenció Magda Correa de Andréis.



La lucha a la que se refiere tiene que ver con que el exsubdirector del DAS, Javier Alfredo Valle Anaya, quien fungió como investigador del caso y fuera capturado en Nueva York, sea extraditado a Colombia para que pague por tener responsabilidad en la muerte de Correa de Andréis. Para Magda, el fallo es completo. El documento le exige a la Fiscalía poner unas placas conmemorativas dentro de esa institución, en las universidades del Norte y Simón Bolívar.​

Andrés Artuz Fernández

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla