Tras sufrir complicaciones de salud falleció este lunes en Barranquilla el empresario y constructor David Name Terán.



Era hermano del exsenador José Name Terán y tío del actual senador José David Name Cardozo.

El día inevitable llegó y nos embarga una tristeza desoladora pero la tranquilidad de que hoy se encuentra descansando en los brazos del Señor. ¡Vuela alto querido tío, te recordaremos por siempre! pic.twitter.com/3QSZ3C5kvL — José David Name C. (@JoseDavidName) January 30, 2023

El fallecimiento del empresario generó una serie de reacciones en las redes sociales.



“Lamentamos el fallecimiento del empresario David Name, líder visionario que logró consolidar fuentes de empleo en Barranquilla y el Atlántico”, destacó en su cuenta de twitter el exministro Tito Crissien.



“Se nos fue en la paz de Dios, nuestro amado tío David Name Terán. El más especial, amoroso, incondicional, alcahueta, consejero y ser humano que le pudo regalar la vida, a toda nuestra familia”, señala el senador José David Name Cardozo.



Era Ingeniero Constructor en la Universidad Sudamericana de Buenos Aires (Argentina), además de realizar estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Ortodoxa Autocefala (Grecia).



Con su hermano José Name Terán conformó el partido Movimiento de Integración Social Liberal (Misol), que le permitió llegar a la Asamblea del Atlántico y a la Cámara de Representantes.



Estuvo al frente del Consorcio Vía al Mar, que opera la vía que de Barranquilla va a Cartagena, además de liderar grandes proyectos de infraestructura con su firma Consultores para el Desarrollo.



A Name Terán en Barranquilla se le recuerda por ser Gran Maestro de la Masonería.

BARRANQUILLA