Fallece bebé de 4 meses por no acceder a una UCI pediátrica

Un bebé de cuatro meses y 14 días de nacido murió la noche del pasado lunes mientras esperaba ser trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de algún centro hospitalario de Barranquilla.



Sista Barrios, madre del menor, comentó que su hijo llevaba 2 días con una dificultad respiratoria y que no se atrevió a darle ningún tipo de medicación por sus antecedentes clínicos, por lo cual mejor decidió llevarlo al Hospital Niño Jesús donde fue hospitalizado.



La coordinadora médica del Hospital, Leonor Pérez Blanco, comentó que la entidad recibió al menor el pasado viernes 25 de octubre a eso de las 10 de la noche, con problemas en su respiración, por lo que se requería el trasladado con urgencia a una UCI.



Al comenzar el proceso de remisión del bebé, que estaba registrado como no afiliado, se verificaron los derechos de sus papás y se detecta que la madre pertenece a la EPS en liquidación, Saludvida. Sin embargo, la parte administrativa del hospital prosiguió con la afiliación, pero al buscar lugares para remitirlo no lo aceptan en ninguna institución.



La denuncia que hacen los padres es que al bebe se le negó la atención por ser afiliado a Saludvida.



“Hospitalizamos al bebé y al día siguiente, en vez de mostrar mejoría, se complicó. Hizo una crisis convulsiva, aumenta su dificultad respiratoria y en ese momento todo el equipo de médicos pediatras solicita la remisión a una institución de cuarto nivel de complejidad, donde el bebé necesitaba una camita en una UCI pediátrica, nosotros como hospital solo tenemos una UCI neonatal y una UCI obstétrica, no contamos con dicho servicio”, explicó Pérez Blanco.



José Luis Guerra, padre del niño, dijo que su hijo murió por negligencia médica, “todo debido a que ni en la Clínica La Misericordia, ni en el Camino Adelita de Char me lo quisieron atender pero quiero dejar muy en claro que en el Hospital Niño Jesús, la atención que recibió mi hijo fue excelente”, expresó.



La directora de Mi Red IPS, Martha Rodríguez, se pronunció sobre el hecho y explicó que la EPS Saludvida tiene problemas de atención, porque no tiene red de servicios y no le está garantizando el traslado a los pacientes y esto lo sabe la gente.

“Al ser notificado el caso se le entregó la cama al paciente, pero hubo una urgencia vital en la red distrital y fue necesario ocupar la cama. La atención fue cancelada, pero en ningún momento se le negó la prestación de servicios, mucho menos cuando tenemos una orden de la Superintendencia Nacional de Salud de continuar con la atención de los usuarios independientemente de la situación que tenga la EPS Saludvida”, expresó Rodríguez.



Lo único que los padres del bebé muerto piden es que la muerte de su hijo no quede impune y que La EPS SaludVida asuma su responsabilidad en este lamentable caso.

