Facturación, la principal queja contra Electricaribe en la Costa

Problemas relacionados con la facturación que derivan en inconformidad con el consumo, cobro por consumos dejados de facturar, altos consumos, cobros no inherentes a la prestación del servicio y cobros desconocidos o por promedio fueron las principales reclamaciones que hicieron los usuarios del servicio de energía eléctrica en las siete ciudades capitales de la costa Caribe, dentro del Plan Choque Caribe.



Los resultados los entregó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) que llevó a cabo la estrategia en Barranquilla, Montería y Sincelejo, durante el segundo semestre de 2017. En Cartagena, Valledupar, Santa Marta y Riohacha, lo hizo en el 2018.

María Paula Jaramillo, superintendente de Servicios Públicos (e), al presentar en Cartagena los resultados finales del Plan Choque Caribe, indicó que se cumplió con el objetivo de conocer las principales necesidades y preocupaciones de los habitantes de la costa Caribe, frente a la prestación de los servicios no solo de energía eléctrica, sino también de acueducto, alcantarillado, aseo y gas combustible.



“En total se visitaron 201.600 predios en 1.258 barrios de las siete ciudades capitales, con el propósito de conocer las preocupaciones de los ciudadanos en temas como interrupciones y continuidad en el servicio, calidad, facturación, atención de PQR, y derechos y deberes de los usuarios”, explicó la Superintendente.



De los más de cerca de 200 mil predios que se visitaron, se recibieron 17.370 reclamaciones, resolviéndose 16.353.



“En las siete ciudades capitales la principal queja de los usuarios no fueron las interrupciones en el servicio, sino los temas de facturación. En Barranquilla, por ejemplo, la principal queja fue la inconformidad con el consumo, mientras que en Montería y Sincelejo fue el cobro de otros bienes o servicios en la factura. En Valledupar fueron los cobros no inherentes a la prestación del servicio; en Santa Marta, consumos dejados de facturar; en Riohacha, el alto consumo, y en Cartagena, al igual como la capital del Atlántico, la inconformidad con el consumo”, dijo Jaramillo.



En esas visitas, además de preguntar sobre la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica que presta Electricaribe, también se obtuvo información sobre los servicios de gas combustible, acueducto, alcantarillado y aseo, que prestan empresas como Gases del Caribe, Surtigas, Triple A, Proactiva, Aguas de la Sabana, Aguas de Cartagena, Emdupar, Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A., ESP, Vatia e Interaseo.



El problema de facturación en los usuarios de la costa Caribe no se presenta solamente en el servicio de energía eléctrica, también se presenta en el servicio de acueducto y alcantarillado en Barranquilla, Riohacha y Santa Marta. El error en el estrato por el que se factura el servicio es otro de los graves problemas.



