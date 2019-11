Extranjero que demandó a modelo por estafa es denunciado por acoso

Brian Harrington es un ciudadano estadounidense que ganó notoriedad en Colombia después de que denunciara que estaba siendo víctima de estafa por parte de una modelo barranquillera, a mediados de octubre pasado.



En ese momento, el extranjero denunció a dos mujeres ante la URI de la Fiscalía de Barranquilla por presunta injuria por vía de hecho y “lesiones personales”.



Las acusadas fueron Leida Esther Lambraño Ariza (una modelo conocida como Paola Ariza) y Angélica Marina Ramírez. Con la primera, Harrington decía que tenía una relación, mientras que la segunda era manager de Ariza.

Según el relato a las autoridades, al que tuvo acceso el diario local El Heraldo, el estadounidense les transfirió a las mujeres 1.500 dólares (unos 5 millones de pesos), para el alquiler durante un mes de un apartamento en Barranquilla. Parte de este dinero era para el arriendo y la compra de una cama.



No obstante, al llegar a la ciudad, se encontró con que no tenía apartamento y las mujeres no le respondieron por el dinero.



La situación generó mucho revuelo en el país y el caso se viralizó en redes sociales. Muchos se mostraron a favor de Harrington y criticaron el accionar de Ariza y Ramírez.



Ahora, casi un mes después del hecho, el señalado es el extranjero: una periodista barranquillera dice que el hombre la ha acosado sexualmente y la ha intimidado.



Según informó el medio Zona Cero, la comunicadora se contactó con Harrington para una entrevista sobre lo sucedido con Ariza y Ramírez.



Después de eso, siguieron en contacto y el hombre le propuso que manejara sus redes sociales, a lo que ella aceptó con la condición de trabajar de la mano con una agencia especializada.



Pero él empezó a publicar cosas con las que ella y la agencia no estaban de acuerdo y decidieron cortar colaboración.



Y ahí empezó todo: según la periodista, al terminar su vínculo se dieron cuenta que el hombre los grababa sin permiso durante sus encuentros. Además, empezó a llamarla y a pedirle que se fueron con él.



“Me mandaba videos tomando y chats a cada rato. Me decía que me pagaba 3 millones de pesos. Me decía que me fuera con él”, le dijo la mujer a Zona Cero, al tiempo que agregó que le propuso hacer un trío.



La situación se salió de control y la periodista terminó presentando una denuncia ante la Policía.



“Él ya se dio cuenta de las denuncias en su contra", cerró.



