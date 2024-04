Extradición de Saade: la recompensa de un padre que clamó justicia durante 30 años

El año pasado, cuando por poco se cae la extradición de Jaime Saade a Colombia, Martín Mestre confesó que se estaba quedando sin fuerzas tras luchar por décadas reclamando justicia en el caso del asesinato de su hija, pero prometió que iba a aguantar hasta el último intento.

Y en ese último aliento finalmente lo logró: las autoridades brasileñas ratificaron el traslado “inmediato” del condenado a Barranquilla, una orden que se hizo realidad este jueves por la puerta 11 del aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde apareció el sujeto fuertemente custodiado por la Interpol a las 6:30 de la tarde.

Ahora queda por resolver un interrogante más que ha tomado fuerza en los últimos días al recordar detalles del crimen. ¿Actuó solo Jaime Saade Cormane en el asesinato de Nancy Mestre, o hay uno o más cómplices, cuyos nombres no se conocen tres décadas después?

En la sentencia condenatoria emitida contra Saade Cormane en 1996 por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Barranquilla, la defensa del condenado da a entender que “probablemente pudo haber una tercera persona en la habitación” donde ocurrió el crimen.

La historia comenzó el 31 de diciembre de 1993 en plena celebración de año nuevo en Barranquilla. Nancy Mestre, de 18 años, compartió con su familia y luego se dirigió a casa de su pretendiente para continuar el festejo. Su padre le dio permiso hasta las 3:00 a. m. del 1° de enero para regresar a su casa, pero nunca volvió.

Está claro que, como mínimo, había una tercera persona…en conclusión, la participación del señor Jaime Saade Cormane en estos hechos no está determinada

Los hechos se registraron dentro de una vivienda localizada en la carrera 49C con calle 85, propiedad de la familia Saade Cormane. Jaime, quien para la fecha contaba con 31 años, había llegado hasta allí con Nancy luego de haber ido a otros sitios.

Según el dictamen médico, Nancy fue agredida y abusada brutalmente. Apareció con un disparo en su cabeza hecho con un revólver Llama, 38 largo, tipo Escorpio dejándole una herida en la sien.

La joven fue abandonada en una sábana en zona boscosa de la capital atlanticence. Durante ocho días (murió el 9 de enero de 1994) estuvo hospitalizada mientras el personal médico trataba de salvar su vida en un centro asistencial de la ciudad.

Según la defensa de Saade en 1996, para causar dichas afectaciones a Nancy era claro que debía haber otra persona en el lugar donde ocurrieron los hechos.

"Está claro que, como mínimo, había una tercera persona…en conclusión, la participación del señor Jaime Saade Cormane en estos hechos no está determinada...", indicó la defensa en aquel entonces.

Sin embargo, ha sido una versión que no se ha podido demostrar, pues incluso en aquel entonces la defensa de Saade planteó que la sangre hallada en la escena donde se registraron los hechos es de tipo A, y tras los análisis practicados tanto a Nancy como a Jaime, ambos eran de sangre tipo O, "por lo tanto existe una tercera persona que, según su dicho, fue el causante de los hechos ilícitos cometidos…”.

“Eso tendrá que decirlo el condenado Jaime Saade”, respondió el abogado Raúl Romero.

Justamente esa es la expectativa que ha crecido entre la familia y la ciudadanía por las nuevas declaraciones que pueda dar el hombre, pues hasta ahora no se ha involucrado a más nadie en el proceso, según explica el representante legal de los Mestre.

Desde la familia de Nancy Mestre, manejarían la hipótesis de que Saade Cormane no lo hizo solo, pero depende de él si señala a otras personas o decide condenarse solo, de acuerdo con la información que se ha manejado hasta ahora.

Un crimen espantoso

La joven fue asesinada la madrugada del 1° de enero de 1994 Foto:Suministrado Compartir

La noticia de la muerte de Nancy fue devastadora para su familia. Para su padre, la angustia por la muerte de su hija se mezcló además con el deseo de encontrar al culpable.

Luego de darle el último adiós, se llenó de valentía e interpuso la denuncia contra Jaime Saade, el hombre que estaba con Nancy la madrugada en la que fue atacada y quien al poco tiempo salió del país.

Con una fotografía del agresor, el padre de Nancy empezó a dibujarlo con cabello, con barba, sin pelo, para mantener su retrato vivo y que las autoridades algún día pudieran hallarlo.

De hecho, pasaron tantas cosas durante la búsqueda que poco tiempo después de la muerte de su hija, Martín Mestre recibió una carta de una mujer anónima quien aseguró haber sido testigo de los hechos.

En la misiva esta mujer aseguró: "La conciencia no me deja vivir tranquila por lo horroroso del caso y al verlo en días pasados en un noticiero de la televisión me resolví, aunque en forma cobarde, porque no me he atrevido a ir a las autoridades por temor a que ellos también me mataran".

La mujer, quien aseguró estar presente en cercanías al lugar durante varios minutos, afirmó que alcanzó a “oír tremendos gritos de hombres y fue cuando decidí subir también y alcancé a ver a tres o cuatro hombres desnudos, de los cuales, por las fotografías del acusado, él era uno de ellos, y gritaban "No puedes dejarla ir porque nos vio y le va a contar a todo el mundo".

Ya él (Jaime Saade) fue condenado. Solo le queda cumplir la condena que le impuso la justicia

Esta versión anónima, sin embargo, nunca ha sido confirmada en las investigaciones de las autoridades. No obstante, es otra de las pruebas que demostraría que hubo otra persona en el lugar de los hechos.

Por el momento, Raúl Romero recuerda que “Ya él (Jaime Saade) fue condenado. Solo le queda cumplir la condena que le impuso la justicia”.

Con la satisfacción de la misión cumplida, Mestre indicó este viernes que “mi intención nunca fue tomar venganza, en la familia no se pensó en eso. Mi lucha fue por hacer justicia. El mensaje que le envío a los padres de familia es a no desfallecer, a no esperar que las autoridades actúen”.

“Para mí, todo el proceso fue difícil. Uno no está enseñado para medir lo que le viene, las circunstancias. Todo fue difícil. Cuando el coronel Serna, de Interpol, me llamó a decirme que habían capturado a Jaime Saade yo pensé que hasta ahí había llegado la cuestión, pensé que era algo expedito. Nunca me imaginé que nuestro viacrucis iba a continuar, porque llegó que la sala que le correspondió al Supremo Tribunal Federal de Brasil, conformado por cinco magistrados, iba a votar si sí o si no se extraditaba. Hubo un empate y el empate sobre la ley favorece al reo”, recordó Mestre.

Rueda de prensa ofrecida por la familia Mestre. Foto:Agencia Kronos Compartir

Saade Cormane fue trasladado de la terminal aérea a Medicina Legal para practicarle una serie de exámenes. De ahí fue remitido a la penitenciaría El Bosque, en la localidad suroccidente de la ciudad.

La condena contra Saade en principio era de 24 años por homicidio y acceso carnal violento. Sin embargo, según explicó Romero, de acuerdo con los tratados de extradición entre Colombia y Brasil, el delito de estupro, como se conoce en el país vecino al acceso carnal violento, será desestimado.

Esto significa que la pena sería solamente por homicidio y se reduciría a 16 años, de los cuales le quedarían por cumplir 15.

El condenado fue capturado en 2019 en Brasil por identificación falsa. Se hacía pasar por un médico. Pero al año siguiente el Supremo Tribunal Federal, con un empate, no pudo definir la solicitud de extradición que hizo Colombia, quedando en libertad.

Hasta que, en un nuevo intento, el 18 de abril este organismo avaló su traslado al país de origen y el 1° de mayo fue recapturado.

Luego de que las autoridades brasileñas dieran vía libre a la extradición del sujeto a Colombia, su defensa presentó una solicitud de prescripción del delito, el juzgado la negó y estos apelaron la decisión.

Una vez más, Saade Cormane recibió la negativa a la prescripción solicitada. En esta ocasión, desde la Sala Mixta del Tribunal Superior de Barranquilla, por lo que se mantuvo la pena.

En octubre del 2023, Martín Mestre y sus abogados notificaron al gobierno colombiano sobre una nueva decisión que tomó el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) en dicho proceso.

La publicación realizada en la gaceta oficial de Brasil indicaba que la Sala Segunda del STF desestimó el recurso de aclaración que presentó la defensa de Saade Cormane.

Tras dejar en firme su decisión, la Sala Segunda del STF ordenó la ejecución de la resolución de extradición “de manera inmediata”, dando traslado al Ministerio de Justicia de Brasil para los trámites pertinentes.

El estado de salud de Jaime Saade

Este viernes 12 de abril se conocieron los resultados de esa observación, tras ser recibidos por el Inpec. En términos generales, el diagnóstico apunta un estado normal, con hipertensión, diabetes y problemas de vista.

Con respecto a la condición mental, también reportan normalidad. Por lo anterior, continuó el proceso de recepción en el centro de reclusión, donde sigue cumpliendo con trámites judiciales de identificación y protocolos de bioseguridad.

En una junta, las autoridades del penal se encuentran definiendo el lugar que ocupará el extraditado, teniendo en cuenta su estado de salud y las medidas de seguridad según el caso que demanda.

La llegada este jueves del hombre a Barranquilla pone fin a una larga historia de lucha y dolor en la búsqueda de justicia para la familia Maestre.

El abogado Raúl Romero, representante legal de la familia Maestre, expresó su satisfacción ante este importante paso en el proceso judicial. "Esta es la justicia como símbolo de lucha, fe y esperanza", afirmó Romero, destacando el largo camino que han recorrido en busca de la verdad y el cierre del caso.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

