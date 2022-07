Las amenazas de muerte por no pagar una extorsión de 20 millones de pesos, han limitado a un tendero de Barranquilla a no ir más allá del mostrador del negocio, retirar a sus dos hijos del colegio y trabajar escoltado por hombres del Gaula del Ejército.



(Además : Buscan ponerle ‘tatequieto’ a las peleas de gallo en Barranquilla)



Así transcurre la vida de este pequeño comerciantes, propietario de una tienda en el suroccidente de Barranquilla, quien narró su historia a medios locales asegurando que no sale de su negocio ni tomar el sol o recibir la brisas por temor a que le hagan un daño.

Su drama comenzó hace tres meses cuando presuntos hombres de la denominada organización criminal ‘los costeños’ comenzaron a enviarle panfletos amenazadores en los que le exigían el pago de 20 millones de pesos para no atentar contra su negocio o familia.



(Lea : 10 horas duró la emergencia en zona portuaria de Barranquilla)



"No puedo salir de la tienda”, cuenta el tendero quien pidió ayuda al Gaula del Ejército, que en estos momentos hace presencia en la zona y vigila de manera permanente su negocio.



Confiesa que por miedo retiró del colegio a sus dos hijos, que ya son adolescentes, ante las advertencias de estos delincuentes de tomar represalias.



(Además : Atentan contra líder y dejan herido a menor en Caldono, Cauca)



El comerciante cuya identidad se ha mantenido en el anonimato rompió su silencio ante el drama que vive con su familia. “No tenemos para donde irnos. No puedo dejar todo tirado”, contó a los periodistas.



La situación se tornó más tensa en los últimos días cuando conoció que el Gaula capturó a un hombre que tenía la misión de atacar la tienda.



Las órdenes de extorsionar y atacar al tendero, al parecer, vienen de la cárcel por lo que se sindica a un hombre conocido con el alias de ‘el menor’, quien sería trasladado en las próximas horas un centro de máxima seguridad en el interior del país.



(No deje de leer: Hombre devolvió $ 8 millones que se encontró dentro de un taxi en Manizales)



Lo preocupante es que las extorsiones contra los tenderos y pequeños comerciantes en Barranquilla no es un tema nuevo, en especial en los barrios del suroccidente y suroriente de esta capital, donde agremiaciones como Undeco ya han alertado sobre esta dramática situación.

BARRANQUILLA