En las últimas horas, la mesa directiva del Concejo de Barranquilla sostuvo una reunión con el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge Urquijo, para plantearle sus preocupaciones en materia de seguridad.



(Lea también: En plena sesión, 'clan del Golfo' amenaza de muerte a concejal de Barranquilla)



Esto se dio un día después de la llamada amenazante que recibió el concejal José Trocha en plena sesión del cabildo por parte de un hombre que se identificó supuestamente como miembro del ‘clan del golfo’.

O paga o se muere su hijo FACEBOOK

TWITTER

“Instamos a las autoridades a darle todas las garantías al concejal Trocha para el ejercicio de su rol político”, dijo el presidente del Concejo Distrital, Juan Ospino Acuña.



Y es que en ese contacto telefónico, el individuo le expresó al cabildante: “O paga o se muere su hijo”.



Por lo anterior, el concejal Trocha le solicitó a la Policía de Barranquilla y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “protección para mi familia y para mí”.



“Quisiera expresar también mi solidaridad y apoyo con cada uno de los colombianos que han sido o que están siendo víctimas de amenazas de extorsión”, escribió José Trocha en su cuenta de Twitter.

#ATENCIÓN:🚨



En plena sesión de la Comisión Tercera del @Concejodebaq sujetos que se identificaron como el Clan del Golfo extorsionaron y amenazaron vía telefónica al concejal José Trocha.

Rechazamos estos hechos y exigimos a autoridades y @PoliciaBquilla tomar medidas urgentes. pic.twitter.com/Tyidevgn4d — Andrés Rengifo Lemus (@AndresRengifoL) October 26, 2022

Lo propio hizo el Concejo Distrital como institución, pidiendo a las autoridades políticas y de seguridad garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana.



“Estamos esperanzados en que se restablezca el orden y en especial que las cárceles no sigan siendo la universidad del delito, no tiene explicación la ausencia de controles para el ingreso de objetos restringidos en esos sitios”, manifestó Ospino.



(Además: Lo que se sabe del sepelio del cumpleañero muerto en balacera de Puerto Colombia)

El pronunciamiento del alcalde de Barranquilla

Ante los recientes hechos de extorsiones denunciados en la ciudad, el alcalde Jaime Pumarejo aseguró que desde la cárcel se siguen haciendo las llamadas extorsivas y las víctimas no tienen “cómo diferenciar que esos bandidos no tienen la capacidad delictiva de actuar”.



“El Inpec y la rama judicial tienen que ponerse a la tarea y asegurarse que en las cárceles eso no ocurra. Hay bandidos a los cuales no se les puede dar un celular, no se les puede dar tregua; si están en la cárcel es para que no sigan delinquiendo”, cerró el mandatario.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Pambelé: anécdotas inéditas de la pelea que hizo leyenda al púgil hace 50 años

- Denuncian que el puente que mandó a construir el presidente Petro se inundó

- Pareja fue descubierta teniendo sexo en pleno Centro Histórico de Cartagena