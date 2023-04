“Nos tienen vacunados”, dice el profesor José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba), para referirse a la situación que vive un gran número de docentes en esta capital que a diario deben pagar de 1.000 pesos a bandas de delincuentes en los barrios para que los dejen trabajar en paz.



Jiménez asegura que se trata de una situación que es reiterativa, que lleva más de cinco años y que ha sido denunciada a las autoridades locales, pero no ha pasado nada.

“Hace tres años en el barrio La Manga a un profesor de la comunidad le pegaron un tiro porque se negó a dar la vacuna”, dijo Jiménez, quien contó que en el momento se identificó al agresor, y se ofreció recompensa para su captura, “pero es la hora y no pasó nada”.



El docente aseguró que la situación se presenta en las localidades del suroccidente, suroriente y Centro y Norte Histórico de Barranquilla.

José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores del Barranquilla. Foto: Tomada de las redes sociales

En barrios como La Manga, Me Quejo, La Pradera, Rebolo, Carrizal, Siete de Abril, entre otros, son los sectores donde con frecuencia se presentan estos hechos. Trascendió que por lo menos unos 90 profesores estarían siendo intimidados en estos sectores.



“La Policía se ha reunido con nosotros, organizan vigilancias y acompañamientos en los alrededores de los colegios. Esto espanta a los bandidos, pero a la semana se van y regresan otra vez los delincuentes a pedir”, dijo el líder sindical.

Desconocemos esas denuncias

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, reaccionó al conocer las denuncias hechas este martes por el presidente del sindicato de educadores.



Pumarejo aseguró que ningún rector les ha informado de esta situación a las autoridades locales.



Precisó que la última vez que analizaron una situación de seguridad con el sindicato de educadores fue poco después de la masacre en Villanueva, en donde debido a este hecho de violencia los profesores se negaban a regresar al colegio.



El mandatario aseguró que allí se atendió la situación, pero el profesor Jiménez nunca les comentó sobre las extorsiones a docentes en los barrios. ​

Sería delincuencia juvenil

Sobre quiénes son los que están detrás de estas extorsiones e intimidaciones, un profesor, que trabaja en el suroriente y que pidió reserva de su nombre, contó que son jóvenes sin empleo ni ocupación, que han encontrado la forma de tener dinero de manera fácil.

“Ellos permanecen en las esquinas y cuando nos ven venir piden la colaboración, ya uno sabe que debe tener la moneda en la mano para evitar cualquier problema. Algunos son agresivos”, contó.



El educador dijo que a la semana son 5.000 mil y al mes 20 mil pesos, “es una renta, ya uno no puede guardar la moneda en la alcancía sino tenerla para estos bandidos”, agregó.



De acuerdo con la descripción que han entregado en las denuncias, los responsables de estas extorsiones serían pandillas de delincuencia juvenil con presencia en estas zonas. Algunas asociadas a bandas criminales, de allí el temor de los profesores.

No sabemos qué hacer: profesores

El vocero de los profesores, José Ignacio Jiménez, asegura que esta situación no es nueva y estima que debe tener por lo menos cinco años.



“Ya estamos cansados de alertar a las autoridades y no pasa nada. No sabemos qué hacer”, subrayó.



Jiménez recordó que hace 15 días fue atracado en el Centro de Barraquilla por dos hombres que se movilizaban en moto con parrilleros en una zona que está prohíba. Asegura que las placas de las motos quedaron grabadas en las cámaras de seguridad, y que él puso la denuncia, pero hasta la fecha no ha pasado nada.



“Me inmovilizaron la moto y me tocó pagar un comparendo la vez que llegué a la oficina en mi motocicleta, pero a estos dos ladrones nadie los paro. Ese día que me atracaron había un policía de tránsito, le avisaron que me estaban robando y no hizo nada”, denunció el docente.

Van 55 extorsionistas capturados este año: Policía



Por su parte la Policía Metropolitana de Barranquilla aseguró que mantiene el despliegue de planes especiales de seguridad en la ciudad.

La Policía mantiene retenes en algunas vías principales de Barranquilla. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

En el reporte la institución confirmó que cuenta con más de 10 puestos de control en sectores que servían de corredores de la delincuencia y con más de 500 uniformados que se desplazan abordo de motocicletas y reforzando el patrullaje pie, “se mantienen el blindaje en la ciudad”, indica el informe del comando.



Según la institución, el Gaula ha capturado a 55 personas por extorsión, y más de 1700 personas que ha sido capturadas por diferentes delitos y 560 armas de fuego incautadas.



Desde la Secretaria de Educación se le anunció al sindicato de educadores que se convocará una reunión con los altos mandos policiales en esta capital para coordinar acciones que le regresen la calma a los profesores.

