Exreina del Carnaval confiesa los días más duros que pasó con covid-19

En Barranquilla, una de las ciudades más golpeadas por el covid-19 en el país, la exreina del Carnaval 2016, Marcela García Caballero confesó a través de sus redes sociales que hasta hace unos días estuvo contagiada de covid-19.

(Lea también: Declaran la alerta roja hospitalaria en La Guajira por el covid-19)

La mujer, quien hace un par de semanas protagonizó una polémica por intentar ingresar a una población del Magdalena a pesar de no contar con la autorización para este tipo de viajes, compartió el hecho con sus seguidores por medio de una historia de Instagram.



“La realidad es que tuve covid-19, ayer afortunadamente en la noche me llegaron los resultados negativos, ya estoy bien, ya no puedo transmitir de ninguna manera el virus. Sin embargo, fueron unas semanas muy duras. A mí fue la única que me dio todos los síntomas”, dijo.

(Le puede interesar: El impactante río de basuras que dejó aguacero en Barranquilla)

La exreina agregó que tuvo fiebre, no se podía mover por varios días, mientras que, en su núcleo familiar, su papá y su hermano también se contagiaron, pero fueron asintomáticos. A su mamá le hicieron tres pruebas y en ninguna resultó positiva.

García Caballero cuenta que se animó a relatar cómo la afectó el coronavirus, ya que sus seguidores se preguntaban por su inactividad en las redes sociales.

(Le recomendamos: Así es el estudio pionero para saber si fármaco sirve contra el covid)

La barranquillera fue reina del Carnaval de Barranquilla en 2016, cuando tomó la corona que dejaba Cristina Felfle en ese entonces.