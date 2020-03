La reina colombiana que padece coronavirus y cuenta su sufrimiento

En su cuenta de Instagram, la exreina del carnaval 2017, Stephanie Mendoza, publicó historias en las cuales manifiesta tener los síntomas del covid-19.



Stephanie asegura que se va a recuperar pronto. Sin embargo, demuestra su preocupación por las personas que no tienen las mismas condiciones de salud que ella y pueden agravarse por la enfermedad. Por ello, envía un mensaje invitando a los ciudadanos a quedarse en casa, puesto que no vale la pena arriesgar la vida de alguien más por querer salir.

La joven, de 26 años, expresa sentirse muy afectada, sentir mucho cansancio y que le cuesta desplazarse en su pequeño apartamento.



“Estoy cansadísima. No puedo caminar de un extremo de mi apartamento, que es pequeño, al otro para buscar agua sin tener que sentarme en el camino a descansar”, señala Mendoza, quien reside en Los Ángeles, Estados Unidos.



Indignada, la barranquillera cuestiona a aquellas personas que no se toman en serio la enfermedad y no cumplen con las medidas de aislamiento porque consideran que “solamente es una gripa”.(Le recomendamos leer: La pesadilla que vive mujer aislada con coronavirus en lujoso hotel)

La exreina del Carnaval de Barranquilla 2017, Stephanie Mendoza, cuenta cómo está sufriendo los síntomas del coronavirus en la soledad del aislamiento y lejos de su familia. Ojalá se recupere pronto. pic.twitter.com/3zY9UtRnO0 — Duvan Alvarez (@duvan_ad) March 25, 2020

Finalmente, la exreina hizo un llamado a todos sus seguidores para que acaten las medidas de sus gobiernos y no salgan a la calle.



"Esto no es por mí, ni por ti. Es un trabajo de todos y para todos", dice.

