Madres que tenían hijos en mendicidad, ahora buscan acabar el problema

Son 26 madres de niños y adolescentes, quienes mantenían a sus hijos en estado de mendicidad en semáforos de la ciudad, las que ahora se desempeñan como voceras de un programa del Distrito que combate el flagelo.



Esta nueva etapa del proyecto Por los niños del semáforo, que comenzó esta semana en la esquina de la calle 98 con carrera 51B, teniendo como objetivo erradicar el trabajo y la mendicidad infantil de las calles de la urbe.

Empleando sus testimonios el grupo de madres se encarga de sensibilizar a los ciudadanos acerca de por qué los ciudadanos ayudan más a los niños al no darles nada en los semáforos. “Ahora son conscientes de que la calle no es un lugar para ellos y que sus hijos merecen espacios protectores”, señaló un vocero del Distrito.



“Con esta actividad nos volvemos a tomar las calles de Barranquilla, pero esta vez con 26 de las más de 120 madres que antes salían a las calles a pedir dinero con sus hijos y hoy son ellas quienes, a través de sus testimonios, van a ayudarnos a concientizar al ciudadano de que ayudan más si no dan”, manifestó Silvana Puello, primera dama del Distrito.



“Yo trabajaba en el semáforo de la 53 con 72, vendía agua y dulces en compañía de mi bebé de 22 días de nacido y mis otros hijos, pasaba ahí todo el día exponiéndolos al sol y los peligros de la calle. Pero un día llegaron unos ángeles allá, conversaron conmigo y ahora pertenezco a este programa y me siento muy agradecida porque después de eso entré en razón”, relató Adriana Medina, beneficiaria del programa.

Llegando a los conductores y peatones se busca aumentar el éxito de la campaña. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

Realidades y proyecciones

Cuando salía con los niños a trabajar veía a muchos niños irse para la escuela y los míos no. Pero me los llevaba para la 84 a vender bolsas y bolitas FACEBOOK

Desde el 12 de junio, fecha designada como Día Mundial contra el Trabajo Infantil, funcionarios del Distrito comenzaron a tomarse junto a las madres del programa los mismos semáforos donde antes trabajaban.



“El mejor futuro se crea en la casa y ahí me di cuenta que estaba haciendo mal, me senté una vez a hablar con ellos, les pregunté cómo se sentían y ellos me dijeron que se sentían cansados, no queremos ir más allá, no queremos seguir caminando, queremos acostarnos temprano y eso me pegó en el alma”, añadió Medina.



El secretario de Gestión Social, Santiago Vásquez, insistió en el hecho de no dar dinero a los niños en las esquinas, ya que detrás de cada niño que está en los semáforos siempre hay un adulto que se beneficia.



Al programa se unieron grandes empresas privadas como Finsocial, McDonald’s, Promigas y Gases del Caribe, que facilitan los procesos de sensibilización, capacitación, emprendimiento y empleabilidad de las madres.



En Barranquilla han sido detectados desde la existencia del programa 322 casos de trabajo infantil. La Secretaría de Gestión Social, Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Gobierno, Migración Colombia y Policía de Infancia y Adolescencia han hecho la labor conjunta.



"Vivo en Rebolo y me tenía que ir a la 84. Cuando salía con los niños a trabajar veía a muchos niños irse para la escuela y los míos no. Pero me los llevaba para la 84 a vender bolsas y bolitas. Los expuse mucho en la calle, yo los veía y quería un futuro mejor para ellos, y ahora es posible", comentó Damaris Rosales Guzmán, otra madre beneficiaria.



Esta fase del plan tendrá una duración inicial de dos meses, finalizando el 12 de agosto del presente año. Además de la presencia en los semáforos, habrá sensibilizaciones en puntos de mayor afluencia de ciudadanos, como centros comerciales y el Gran Malecón del Río.



La ciudadanía puede hacer denuncias relacionadas a explotación y mendicidad infantil escribiendo al Whatsapp: 321-697-6686.

