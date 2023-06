La llegada del fenómeno de El Niño, ha prendido las alertas sobre el disparo en el consumo de energía en la región Caribe, debido a la ata temperatura que ha alcanzado sensación térmica de 46 grados centígrados.



A esto se suma el aumento en el costo de kilovatio, por parte de las empresas comercializadoras de energía, lo que conlleva al aumento en la tarifa para los usuarios, lo que para muchos resulta exagerado.

Frente a este panorama, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, cuestionó que este incremento en el costo del servicio de energía en el Caribe es la “crónica de una muerte anunciada”.



El alcalde aseguró que el Estado ha tardado mucho tiempo en tomar acciones; pero no solo lo dijo por el Gobienro, el mandatario también señaló al Congreso de la República, de quien dijo “tampoco ha hecho nada”.



“Hemos hecho el llamado al Gobierno y a los congresistas para incluir una partida presupuestal que permita mitigar las pérdidas generadas por el deficiente servicio que presta el sistema eléctrico y que hoy es asumido por más de 11 millones de colombianos de la región Caribe, que son tratados de forma inequitativa al tener que pagar costos elevados en comparación con el resto del país#, indicó el mandatario.



Para Pumarejo Heins el reiterado mensaje al Gobierno Nacional no cala, pues finalmente no se toman decisiones que permitan una solución para zona norte del país.

Alza de tarifas de energía es crónica de una muerte anunciada. Un verdadero milagro sería el fallo favorable a la demanda que interpusimos ante el Consejo de Estado y que se incluyan en el presupuesto recursos para compensar estas tarifas. No merecemos ser hijos de menos madre! pic.twitter.com/WYPt79sZiX — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 18, 2023

“El único milagro que puede salvarnos es que el Consejo de Estado falle la demanda que pusimos a principio del año pasado, y que busca la nulidad de la resolución de la Comisión para la Regulación de Energía y Gas (CREG), con el objetivo de lograr una reducción en las tarifas que pagan los usuarios de los operadores Air-e y Afinia”, explico el alcalde.



Una vez más envió un mensaje a los congresistas, para que tomen acción en defensa del Caribe para aminorar el gasto que actualmente asumen los ciudadanos como consecuencia de la mala planeación y administración que tuvo el Estado en el sistema eléctrico y que hoy están, además, afectando la economía de los hogares.



“Necesitamos que nuestros senadores y congresistas peleen por el Caribe colombiano e incluyan en la adición presupuestal y en el presupuesto los recursos necesarios para compensar las mayores tarifas de energía que paga el Caribe colombiano. No más ser ‘hijos de menos madre’ que el resto de los colombianos. No nos merecemos esto, por favor tengan piedad de una región que también hace parte de este hermoso país”, enfatizó Pumarejo.