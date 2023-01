Varias glorias del boxeo colombiano y excampeones mundiales se reunieron este lunes, en Barranquilla, para alzar su voz de protesta contra el Gobierno nacional y exigirles el incentivo de su pensión.



En Polideportivo del barrio La Magdalena, suroriente de la ciudad, los expugilistas pidieron ser tenidos en cuenta para la pensión de gloria del deporte, que aseguran, no les ha llegado.



(Lea: Pumarejo exige resultados contra la extorsión y criminalidad en Barranquilla)

El Comité Olímpico ha cambiado todos los esquemas y nos ha perjudicado FACEBOOK

TWITTER

"Queremos que esto llegue hasta los oídos del señor presidente Gustavo Petro Urrego y la señora ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, ya que se nos ha tratado de una manera informar. Somos varios los compañeros que ya tenemos 50 o más años y a esta edad nos corresponde la pensión de gloria del deporte y todavía no nos llega", aseguró Yonny Pérez, excampeón del peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo.



Pérez indicó que son muchos los exboxeadores que necesitan un empleo y una manera de subsistir. "Nosotros no contamos con el apoyo de las ligas ni con los gobiernos locales. Estamos al tanto de unos incentivos que se les da a varias glorias del deporte y no hay cuenta de eso para nosotros", explicó.



(Además: ¡Ojo con su mascota! Banda las roba y extorsionaría a dueños en Barranquilla)



El grupo conformado por los excampeones mundiales Darys Pardo, Ilido Julio, Ener Julio, Jesús Geles, Alejandro Berrío y el mismo Pérez, hizo un llamado a través de los medios de comunicación para que el mensaje pueda llegar hasta el Gobierno en cabeza del presidente Petro, de quien dicen, no han tenido ningún tipo respuesta.



"La ministra Urrutia es quien a través de redes nos ha respondido diciendo que eso no le corresponde a ella sino a los representantes de los departamentos como alcaldes, gobernadores y concejales", aseveró.



Por su parte, Ilido Julio, excampeón mundial en peso supermosca, recordó que dentro de los estatutos del Comité Olímpico Colombiano "existía el decreto para que todo aquel que le dé glorias a Colombia a nivel mundial, llámese profesional, aficionado o medallista olímpico, tiene derecho a su pensión vitalicia, no habla siquiera de incentivo, pero el COC ha cambiado todo el esquema".



En su caso, asegura, es "campeón mundial de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) y no la quieren reconocer, solo al Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en inglés), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y a la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ¿y dónde quedan los títulos de nosotros que también alzamos la bandera de Colombia?".



(También: El bochornoso espectáculo de hinchas de Junior en la presentación de Quintero)



Piden que todos los deportistas sean tratados de la misma manera, ya que afirman que existe "privilegios para unos". "Esto es un derecho de igualdad para todos los deportistas y merecemos respeto", indica Julio.

¿Qué dice el Decreto?

A la pensión vitalicia tendrán derecho los deportistas que hayan sido campeones mundiales oficiales FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1083 de 1997, "se entiende por pensión vitalicia un monto mensual en moneda colombiana que percibe un deportista de nacionalidad colombiana reconocido como gloria del deporte nacional".



(Le puede interesar: 'Un joven problema', así describen a padre de bebé muerta en motel de Valledupar)



"La pensión vitalicia se reconocerá en las modalidades de vejez o invalidez y tendrán derecho a la misma los deportistas que hayan sido campeones mundiales oficiales, medallistas en campeonatos mundiales oficiales en la máxima categoría, o de Juegos Olímpicos, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 45 de la Ley 181 de 1995".



Asimismo, en el articulo 2, el decreto señala que los títulos "deben ser acreditados por la Federación Deportiva Nacional del respectivo deporte y por el Comité Olímpico Colombiano, o haber sido medallista de Juegos Olímpicos lo cual será acreditado por el Comité Olímpico Internacional".



También deberá haber cumplido 50 años de edad. "En cualquier edad, en caso de condiciones físicas excepcionales que generen el 50% de pérdida de su capacidad laboral, acreditada mediante certificación expedida por la Junta de Calificación de Invalidez, de acuerdo al procedimiento establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes".

FLOR DÍAZ OSPINO

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla

Twitter: @fdiaos

Escríbeme a: flodia@eltiempo.com